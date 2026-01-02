Así es la Zona de Bajas Emisiones de Jerez: detalles y plazos de entrada en vigor

A partir del próximo miércoles día 7 entrará en vigor la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Jerez, una normativa para reducir el tráfico de vehículos en parte del centro histórico. No obstante, y tal y como se viene anunciando desde hace meses, no se aplicarán limitaciones de circulación a las ya existentes. No obstante, se ha establecido un periodo transitorio para que los residentes del centro histórico así como las empresas que realizan labores de carga y descarga en este enclave puedan inscribirse en un registro municipal para que sus vehículos puedan circular por aquellos espacios donde se establezcan las restricciones.

Los pormenores de la Zona de Bajas Emisiones de Jerez fueron apuntadas en la mañana de este viernes por el delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, quien reiteró que esta nueva norma no supondrá "más restricciones" al ciudadano y aseguró que la que se aplicará en Jerez será de las "menos restrictivas de toda España". Esta medida se pone en marcha para cumplir con un precepto legal —el representante del ejecutivo las calificó de "imperativo legal— para mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del país.

De este modo, los usuarios con los vehículos autorizados a transitar por el interior de la ZBE tienen hasta el 15 de febrero para inscribirse en el registro correspondiente —los que tramitan la tarjeta de la zona ORA (aparcamiento regulado)—. Desde esa fecha se habilitarán las cámaras de control aunque en un principio no se multará a los infractores, pero sí se les notificará del incumplimiento de la normativa. Por el momento no se ha establecido la duración de este periodo transitorio.

Las dos zonas ZBE

Tal y como se viene informando desde hace meses, la zona de intramuros del centro histórico se dividirá en dos zonas de bajas emisiones, una con restricciones permanentes para el tráfico rodado y otra donde solo se aplicarán únicamente en episodios de alta contaminación. El enclave más restrictivo será el perímetro conformado por las calles Tornería, Plaza del Clavo, Horno, Eguilaz, Judería, Alameda del Banco, Alvar López, San Cristóbal, Plaza del Progreso, Conde Cañete del Pinar, Algarve, Plaza de la Yerba, Consistorio, Remedios, Latorre, Pozuelo, Letrados, Plaza Asunción, parte de José Luis Díez (tramo entre Amargura y Plaza de la Asunción), Padre Luis Bellido y Plaza Plateros. Mientras, los accesos a este perímetro, que son las calles Tornería (en su confluencia con la plaza Rafael Rivero), Pozuelo y José Luis Díez. No obstante, el grueso de estas calles ya son peatonales o ya tenían restricciones de acceso, aunque no se aplicaba hasta ahora (caso de las calles Tornería, Pozuelo o José Luis Díez.

En estas calles solo podrán circular los residentes de estos enclaves, los trabajos de carga y descarga en unos determinados horarios y algunos servicios especiales. El control de acceso a esta zona se hará por unas cámaras ya instaladas que empezarán a estar operativas a partir del 15 de febrero. Por lo tanto, los usuarios de los vehículos autorizados a transitar por el interior de este perímetro tienen hasta ese día para inscribirse en el registro municipal de vehículos autorizados en la ZBE. No obstante, desde el gobierno municipal se ha apuntado que aquellos residentes que en estos días hayan o piensen tramitar la tarjeta ORA para aparcar no necesitarán realizar el registro en la ZBE, sino que al hacer el primero se hará el segundo de manera automática.

Mientras, la segunda zona de bajas emisiones se circunscribe al resto de la zona de intramuros, donde solo se limitará al tráfico cuando se produzcan episodios de alta contaminación en la ciudad. Aunque, según el edil, nunca se han alcanzado en la ciudad los niveles que obligarían a aplicar estas restricciones, el Ayuntamiento está obligado a establecer un protocolo en el caso de que se produzca este episodio. Esta estará delimitado por el perímetro interior conformado por las calles Porvera, Sedería, Chapinería, parte de José Luis Díez que queda fuera de la zona 1, Amargura, Plaza Vargas, Pozuelo, Manuel María González, Arco del Arroyo, Puerta de Rota, Ronda del Caracol, Muro y Ancha —estas calles quedan fuera de la ZBE y no tendrán restricciones—. Eso sí, se controlará el acceso mediante cámaras en el Arco del Arroyo, Puerta de Rota, Cordobeses, Oliva, Chanchillería y Tornería. El resto del centro histórico (extramuros) queda fuera de cualquier tipo de limitación circulatoria.

Al igual que en la zona restrictiva, es obligatorio que tanto los residentes como las empresas de carga y descarga que operan en esta zona también se inscriban en el registro de la ZBE hasta el 15 de febrero para evitar cualquier tipo de infracción si fuera necesario aplicar de manera temporal esta zona. No será necesario este trámite si se ha solicitado también la tarjeta ORA de estacionamiento en este enclave.

Los vehículos autorizados

Según se recoge en la ordenanza, solo los residentes de la ZBE y usuarios de garajes ubicados en su interior podrán circular por estas calles, siempre y cuando estén inscritos en el registro. Asimismo, estarán autorizados aquellos vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida o de personas diagnosticadas con enfermedades que requieran realizar tratamientos médicos de forma periódica, aunque para ello deberán acreditarlo ante los servicios municipales.

También estará permitido el paso de los vehículos que prestan servicios de emergencia o esenciales (sanitarios, farmacéuticos, protección civil, policía, bomberos o similares), el de usuarios de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos para dejar el equipaje (siempre y cuando haya un registro previo) o para acceder a los aparcamientos públicos subterráneos, en este caso el del centro comercial Los Cisnes, dado que habrá un doble control de cámaras.

En cuanto a las labores de carga y descarga, las empresas que presten esta distribución deberán inscribir los vehículos para poder acceder. Además, se establece uno horario para realizar esta actividad: de lunes a sábado de siete a diez de la mañana y de cuatro a seis de la tarde.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una web con todos los pormenores de la Zona de Bajas Emisiones de Jerez.