La academia best english entrega los certificados de idiomas a sus alumnos

La academia de inglés Best English, ubicada en Jerez junto a Hipercor, celebró el viernes el acto de entrega de los certificados de idiomas a los 126 alumnos que superaron el curso pasado las pruebas de nivel de Cambridge, el 97% de los estudiantes. La alta cifra es prueba de que el 'método comunicativo' empleado para la enseñanza es todo un éxito. Un método puesto en marcha por la directora de Best English, la doctora Eva Díaz Flagg, que ha desarrollado gran parte de su trayectoria académica en Estados Unidos. El acto contó con la presencia de representante de la institución de Cambridge en España. Fue la propia representante de Cambridge English Language Assessment en Extremadura y Andalucía, Marta Arnáiz, la que entregó los diplomas al alumnado. No en vano, Best English pertenece al exclusivo grupo de academias con el sello Cambridge Premium Learning Partner, con el que cuentan sólo dos academias de la provincia.

Asimismo, durante el evento se repasó la trayectoria de Best English junto a la ONG jerezana Siloé, a la cual la academia aporta un porcentaje de sus beneficios para financiar programas educativos en Mozambique. Por tercer año consecutivo, el pasado mes de marzo la directora Eva Díaz Flagg se trasladó al país africano, donde apoyó la enseñanza tanto de inglés como de otras líneas de trabajo en favor de personas que lo necesitan. "Siloé es una ONG totalmente transparente sin más interés que el altruismo y lleva 14 años trabajando en Mozambique", recordó Díaz Flagg. En el acto, los más felices fueron los pequeños, además de sus familiares, que celebraron los evidentes avances en un idioma tan necesario como el inglés. Las matrículas para el presente curso 2 continúan abiertas en todos los centros de Best English.