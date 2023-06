Federico Durán López clausura el curso académico

LA Real Academia de las Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio, en este año en el que celebra su 75 aniversario, tendrá el honor de clausurar este lunes a las 19.ro horas el presente curso académico 2022-2023 con la conferencia que versará sobre 'Los derechos laborales: entre el laberinto normativo y la asfixia empresarial', impartida por el insigne y reconocido jurista el Excmo. Sr. D. Federico Durán López, Of counsel de Garrigues, asesor jurídico de la CEOE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y, de las más importantes empresas españolas, director del Master de Asesoría Jurídica Laboral del Centro de Estudios Garrigues y del Programa Executive en Relaciones Laborales del mismo centro. El ponente es Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia -donde recibió el Premio Victor Manuel II a la mejor tesis doctoral-, Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, con Premio Extraordinario, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de Córdoba, Presidente del Grupo de Trabajo, nombrado por el Gobierno, sobre la aproximación de los sistemas de Seguridad Social de trabajadores y funcionarios, miembro de diversas comisiones de la CEOE, está incluido en varios directorios, como Iberian Lawyer, o el directorio Chambers&Partners, en la práctica laboral, tanto en su edición Chambers Global como en la de Chambers Europe, formando parte del equipo de expertos laborales.

Federico Durán es, sin duda, uno de los más importantes juristas en materia de empleo de España. Ha ocupado cargos de enorme relevancia institucional, tales como presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, presidente del Consejo Económico y Social, director y coordinador nacional del Departamento Laboral de Garrigues, vicerrector de la Universidad de Córdoba, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, miembro de grupos de estudio constituidos por la Comisión Europea y, de comités de expertos creados por el Gobierno español y ha sido profesor visitante del Instituto Universitario Europeo de Fiésole (Italia). Su extraordinaria trayectoria profesional se ha caracterizado siempre por el máximo nivel de la excelencia, constituyendo un referente a nivel nacional e internacional. Ha publicado numerosos libros y más de 200 artículos en revistas especializadas españolas, italianas, francesas, inglesas y alemanas. Desde luego, es un lujo poder contar con su intervención en este acto de clausura.

Este ponente de excepción, analizará en la conferencia como, en los últimos años, se ha exacerbado la tendencia a la regulación, cada vez más amplia, compleja y detallada de los derechos laborales. Ello ha conducido a un verdadero laberinto normativo, primero en la pandemia, con numerosos decretos leyes, con rectificaciones continuas (uno de los más importantes el Real Decreto ley 8/2020 fue modificado 20 veces en un año de vigencia) y, después, en la post pandemia. Entre el 2022 y el 2023, al menos, una docena de normas no laborales han llevado a cabo importantes modificaciones de la normativa laboral y, a ello se suma la aprobación de varias normas exclusivamente aborales. Se ha generado una situación compleja, confusa y desorganizada que está suponiendo importantes costes de gestión para las empresas. A ello se une la continua expansión de derechos de los trabajadores, en muchas ocasiones, alejados de la realidad productiva empresarial. La evolución normativa en materia de conciliación es buen ejemplo de ello. A las empresas se les imponen costes que derivan de la consagración de derechos sociales no laborales estrictamente, que suponen costes que, por ello, deberían estar socializados. La normativa europea incide ulteriormente en esta evolución. Las regulaciones contienen exigencias cada vez mayores para las empresas cuya competitividad, en un mundo globalizado, se ve seriamente afectada. Y el ordenamiento español, a la hora de transponer las directivas comunitarias, siempre establece un aumento de las exigencias, viéndose notablemente afectada la competitividad de las empresas españolas. Considera el ponente que hemos de ir hacia una disminución drástica de la regulación del mundo laboral, otorgando el papel regulador fundamental a la negociación colectiva, con el consiguiente retroceso de la ley. Y la regulación de los derechos laborales deberá adaptarse a un mundo empresarial, social y cambiado, en el que los avances tecnológicos han supuesto la obsolescencia de muchas regulaciones del pasado. Las situaciones en el mundo económico son cada vez más complejas y diversificadas, también para los trabajadores, por lo que ya no sirven las tradicionales regulaciones uniformes y homogéneas.