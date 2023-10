Esa acertada pintura de proximidad

LA producción artística tiene muchas vertientes y posee infinitas dinámicas que no siempre pasan por los postulados elitistas, por las posiciones de máximas envergaduras -exposiciones en centros artísticos de primerísima categoría, galerías de campanillas, comisarios estrellas, catálogos espectaculares ni esas circunstancias que acontecen en lo artístico y que son solamente potestad de unos pocos-, a veces, no necesariamente patrimonio de los mejores y que, casi siempre, no son asuntos inmediatos sino desarrollos de estamentos de otras galaxias. Creo que lo verdaderamente importante es lo que acontece en lo más próximo, en los espacios íntimos, en esas actividades casi domésticas que forman parte de ese arte de cercanías tan consustancial con lo que ocurre en el día a día. Por eso, las galerías que apuestan por ese arte de proximidad, por la creación de los que tienen algo que decir y sólo encuentran los cauces que les ofrecen estos esforzados del arte que se abren a lo más modesto -que no es sinónimo, ni muchos menos, de lo más malo- son dignos de admiración y merecen el mayor de los honores. Es el arte que sale diariamente de la soledad de los estudios, el que realiza autores actuantes que están en la onda y que, humildemente, hacen valer los gestos infinitos de ese arte de acción constante que, creo, que es el que más y mejor llega, el que permanece y al que hay que seguir por su entusiasmo e intensidad. La sala de Lucía Franco lleva, ya, cinco años apostando por ese arte de proximidad, con artistas que realizan esfuerzos encomiables y que ejecutan, silenciosamente, actos de infinita magnitud creativa.

Agradezcamos estas iniciativas y apoyemos la pasión de estos artistas que están fuera de los grandes eventos, ajenos a los circuitos expositivos importantes, pero que realizan el verdadero trabajo del arte por el arte. Encarna Lebrero es uno de esos activos de la pintura que es base inequívoca de una actividad tan justa como necesaria.

La artista que ocupa el Espacio Abierto representa el ejemplo claro de esa actividad creciente llena de entusiasmo que encontramos, actualmente, en la pintura jerezana. Porque lo que tiene lugar en esta ciudad en torno a lo artístico se ha de considerar como el ejemplo claro del verdadero dinamismo creativo; una legión de pintores que manifiestan un poder ejecutor como existen pocos. Ella, médico de profesión, ingresó en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla para, posteriormente, continuar su formación en distintos estudios de pintores diversos; pintores de muy dispar naturaleza que hacen que su intencionalidad no se pierda en los argumentos únicos de un sólo artista. Encarna Lebrero se abre a una figuración amplia donde lo real ilustra posiciones de muy diferente signo representativo. Paisajes de bellas estructuras, azoteas de límpidos contrastes, interiores cargados de sutiles atmósferas, espacios sugerentes que abren las perspectivas de una realidad acertadamente construida.

La muestra de la sala que se abre en las estrecheces de la callejuela jerezana, impone la potestad de una pintura llena de entusiasmos, de ese espíritu que hace pasional el trabajo pictórico, que abre las perspectivas de una pintura que interesa a casi todos y que postula un arte donde se recrea el absoluto entusiasmo por esa pintura en la que se cree y a la que se rinde pleitesía.

Como venimos diciendo, la pintura de los artistas más cercanos es, probablemente, la que deja ese regusto de dinamismo que acontece en los muchos autores que, sin importarle demasiado, los planteamientos de la élite artística, sí poseen el compromiso con la creación diaria y entusiasta. Esta artista así lo constata y, por eso, creo, que esta primera exposición individual puede ser el camino seguro de un horizonte diáfano. Sólo hay que querer buscarlo y comprometerse a ello.