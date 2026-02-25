Acoje renueva como Centro Comercial Abierto de Jerez cuatro años más

El Centro Comercial Abierto (CCA) de Jerez ha renovado oficialmente su reconocimiento como Centro Comercial Abierto de Andalucía por un periodo de cuatro años más, según Resolución de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, firmada el pasado 20 de febrero de 2026.

Este reconocimiento supone un respaldo institucional de máximo nivel al trabajo que desarrolla la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez al frente del CCA, consolidando un modelo de comercio urbano moderno, profesionalizado y plenamente alineado con los criterios exigidos por la normativa autonómica vigente.

Un modelo sólido que supera todos los requisitos exigidos

La resolución destaca que el CCA de Jerez cumple íntegramente los requisitos establecidos en la Orden de 1 de julio de 2025 para la obtención del reconocimiento. Además, el expediente ha acreditado el cumplimiento de los 20 elementos de valoración contemplados en la normativa autonómica, incluyendo campañas de dinamización comercial, acciones de fidelización, presencia digital activa, acuerdos con entidades financieras y proveedores, participación en mesas técnicas de movilidad urbana y colaboración con entidades sociales.

El CCA de Jerez obtuvo su primer reconocimiento en 2011, renovado posteriormente en 2015 y 2019. Con esta nueva resolución, el modelo jerezano garantiza su continuidad hasta 2030, sin interrupciones y adaptado al nuevo marco regulador andaluz. Este hito no solo refuerza la posición del centro urbano como motor económico de la ciudad, sino que lo sitúa como uno de los referentes del comercio urbano organizado en Andalucía.

Compromiso con el futuro del comercio local

Desde la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez se valora esta renovación como “un reconocimiento al esfuerzo colectivo de comerciantes, empresas de servicios, hostelería y colaboradores, así como a la coordinación constante con el Ayuntamiento y otras entidades”.

El CCA de Jerez no es solo un espacio comercial: es un ecosistema urbano que integra comercio, servicios, ocio, turismo y actividad cultural, generando empleo, dinamización económica y vida en el corazón de la ciudad. Esta renovación supone, en definitiva, una excelente noticia para el comercio local, para el centro y para toda la ciudad de Jerez.