Jerez se prepara para recibir más de 1.200 caravanas en el Salón Andaluz del Caravaning

Jerez se prepara para recibir una avalancha de caravanas durante el puente del Día de Andalucía. Y es que ya está todo listo para la puesta en marcha de la segunda edición del Salón Andaluz del Caravaning, que tendrá lugar entre el jueves 26 de febrero y el domingo 1 de marzo en el recinto de Ifeca. El palacio de muestras de la ciudad vivirá uno de los mayores encuentros del turismo itinerante de Andalucía y agrupará en un mismo lugar la mayor exposición de productos, servicios, instituciones y experiencias alrededor de la autocaravana, caravana, camper y turismo de camping.

Tras el éxito de su primera edición, este año abrirá sus puertas por todo lo alto, con el doble de espacio expositivo, lo que supondrá el correspondiente crecimiento en marcas y productos ofertados durante los cuatro días que dura el evento. Se esperan más de 1.200 caravanas y casi un centenar de empresas venidas de toda España, e incluso de otros países. El impacto económico será otro de los grandes argumentos de esta edición. Según estudios recientes, cada autocaravana dejará en la ciudad en torno a 250 euros diarios. Una realidad que se podrá comprobar en la popularmente conocida como explanada de los cacharritos, donde se concentrarán autocaravanas, caravanas y campers de visitantes llegados de todo el país.

Hasta la fecha están confirmados los siguientes stands por sectores:

Autocaravana y Camper : Adria, Benimar, Bürstner, Camping Car, Clever Vans, Etrvsco, Evolution Vans, Giottiline, Hymer, Ilusion, Laika, Maclouis, Mobilvetta, Panama, Pössl Das Original, Roller Team, TT Camper.

: Adria, Benimar, Bürstner, Camping Car, Clever Vans, Etrvsco, Evolution Vans, Giottiline, Hymer, Ilusion, Laika, Maclouis, Mobilvetta, Panama, Pössl Das Original, Roller Team, TT Camper. Caravanas : Caravanas de Ocasión, Caretta, Micravan, VDKaravan, Weinsberg.

: Caravanas de Ocasión, Caretta, Micravan, VDKaravan, Weinsberg. Camperizadores : Alas de Ruta, Camper Valdemoro, Concecamper, DSP Camper, Electromovil, ExtremCamper, Grupo Velzquez, Sarch Camper, Wild Campers.

: Alas de Ruta, Camper Valdemoro, Concecamper, DSP Camper, Electromovil, ExtremCamper, Grupo Velzquez, Sarch Camper, Wild Campers. Accesorios e Industria Auxiliar : Antonio Pulido, Booking Caravaning, El Garaje De Elias, EuroColven, Generali, Gumer Camper, Jovive, K`Foam Store, Mi Tortuga, Mr. Stove, Negosegur, Occident, Pepiño, Reimo, Remolques Carro, Sizonia, Todo Bike, Upcyon y Thermomix.

: Antonio Pulido, Booking Caravaning, El Garaje De Elias, EuroColven, Generali, Gumer Camper, Jovive, K`Foam Store, Mi Tortuga, Mr. Stove, Negosegur, Occident, Pepiño, Reimo, Remolques Carro, Sizonia, Todo Bike, Upcyon y Thermomix. Otros : Canal Home, Juventino, La Vida Camper, Plaza Piel, Sailing Coast, Salma, Vamos Que Nos Vamos.

: Canal Home, Juventino, La Vida Camper, Plaza Piel, Sailing Coast, Salma, Vamos Que Nos Vamos. Asociaciones: Asandac y FECC.

Exposición y parking para caravanistas

El Salón desplegará más de 14.000 metros cuadrados de superficie expositiva que invitarán a los visitantes a interactuar de forma integral con las principales innovaciones del sector. Desde la organización del evento avanzan que a Jerez llegará un público mayoritariamente sénior, que contribuye de manera decisiva a la desestacionalización turística y que apuesta por un modelo respetuoso y regulado. Además, hay que destacar la presencia en el salón de asociaciones del sector que trabajan para evitar abusos y fomentar la convivencia, reforzando así una imagen responsable del caravaning.

Cartel del Salón Andaluz del Caravaning.

Espacio comercial y de divulgación

Los visitantes al Salón Andaluz del Caravaning encontrarán todas las principales marcas, que pondrán a su disposición más de 400 ofertas en rotación entre autocaravanas, caravanas, campers y urban vans, constituyendo el mayor grueso las empresas de autocaravanas y campers. Habrá variedad de unidades en oferta de vehículo nuevo, ocasión, seminuevo y kilómetro 0. Y por supuesto, todos sus complementos: avances, equipamiento interior, remolques, módulos y servicios de transformación.

Las personas que acudan a esta cita no sólo encontrarán un gran escaparate comercial, sino también un punto de encuentro formativo y divulgativo, con distintas charlas y actividades complementarias cuyos horarios se darán a conocer a través de la web y las redes sociales oficiales.

Turismo de camping

El Salón Andaluz del Caravaning complementa su catálogo de vehículos en IFECA con productos y servicios para el turismo de acampada: camping, módulos, outdoor, mobiliario, financiación, seguros, agencias, asociaciones… Así, el espacio ofrecerá una experiencia 360º en la que aprovechar las mejores ofertas de todos y cada uno de los aspectos del turismo de acampada. Con todas las comodidades y la agilidad de acudir a un solo lugar.

Horario y entradas

Ifeca abrirá sus puertas jueves, viernes y sábado, de 11:00 a 20:00 horas, y domingo de 11:00 a 18:00 horas.

Las entradas pueden adquirirse en la taquilla durante la celebración del evento o de forma online en taquillamotor.com al precio de 5€. También hay disponible un bono de 12€ para los cuatro días.

Los niños menores de 12 años no abonan entrada. El evento cuenta con una zona infantil. Los animales pueden entrar al recinto con correa o en trasportín. El evento dispone de una zona para mascotas.