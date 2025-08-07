Una impresionante tienda con "el precio más bajo" abre en Jerez

Action, la cadena de descuentos no alimentarios, sigue dando la bienvenida a más clientes en España. Así la empresa abre este jueves, 7 de agosto, una nueva tienda en Jerez, con lo que el número total de tiendas Action en España asciende a 82.

Action ofrece una selección de 6.000 productos de buena calidad y cada vez más sostenibles, repartidos en 14 categorías de productos (desde juguetes y manualidades hasta productos para el hogar, pasando por jardinería, bricolaje y alimentación) "al precio más bajo". Action introduce 150 productos nuevos cada semana, "lo que garantiza un surtido relevante que responde a necesidades y preferencias variadas. Además, más de dos tercios de todos los productos cuestan menos de 2 euros".

"Estamos muy contentos de abrir una nueva tienda en Jerez, tres años después de inaugurar nuestro primer establecimiento en España. Los clientes nos han acogido con entusiasmo y estamos contentos de poder acercarles la fórmula Action. Nuestro éxito se basa en nuestra sólida fórmula y en el compromiso y la implicación de nuestros equipos, de los que estamos muy orgullosos. Quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a este logro", dice Bart Raeymaekers, Country Regional Director de Action.

Espaciosa y de fácil acceso, la nueva tienda mide 1.003 metros cuadrados. Action contrató a un equipo de 18 trabajadores para gestionar la tienda. Está situada en la Avenida de Europa, y su horario es de 9 a 21:30 horas, de lunes a sábado.