Una impresionante tienda con "el precio más bajo" abre en Jerez

La nueva tienda mide 1.003 metros cuadrados y más de dos tercios de todos los productos cuestan menos de 2 euros

Feria de Guadalcacín 2025: Programa, cartel y agenda completa

Interior de la nueva tienda que ha abierto en Jerez.
Interior de la nueva tienda que ha abierto en Jerez.

Action, la cadena de descuentos no alimentarios, sigue dando la bienvenida a más clientes en España. Así la empresa abre este jueves, 7 de agosto, una nueva tienda en Jerez, con lo que el número total de tiendas Action en España asciende a 82.

Action ofrece una selección de 6.000 productos de buena calidad y cada vez más sostenibles, repartidos en 14 categorías de productos (desde juguetes y manualidades hasta productos para el hogar, pasando por jardinería, bricolaje y alimentación) "al precio más bajo". Action introduce 150 productos nuevos cada semana, "lo que garantiza un surtido relevante que responde a necesidades y preferencias variadas. Además, más de dos tercios de todos los productos cuestan menos de 2 euros".

"Estamos muy contentos de abrir una nueva tienda en Jerez, tres años después de inaugurar nuestro primer establecimiento en España. Los clientes nos han acogido con entusiasmo y estamos contentos de poder acercarles la fórmula Action. Nuestro éxito se basa en nuestra sólida fórmula y en el compromiso y la implicación de nuestros equipos, de los que estamos muy orgullosos. Quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a este logro", dice Bart Raeymaekers, Country Regional Director de Action.

Espaciosa y de fácil acceso, la nueva tienda mide 1.003 metros cuadrados. Action contrató a un equipo de 18 trabajadores para gestionar la tienda. Está situada en la Avenida de Europa, y su horario es de 9 a 21:30 horas, de lunes a sábado.

También te puede interesar

Lo último

stats