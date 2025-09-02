La actriz jerezana Ana Salas, reconocida en un festival calificador para los Goya

El cortometraje Quejío de Loba, dirigido por Andrea Ganfornina, continúa su exitoso recorrido con dos importantes galardones en la 10ª edición del Festival Curts de Moscatell de Teulada, uno de los certámenes calificadores oficiales para los Premios Goya, lo que refuerza su proyección en el panorama cinematográfico nacional.

Una de las grandes protagonistas de la gala fue la actriz jerezana Ana Salas, que recibió el Premio a Mejor Interpretación por su conmovedora actuación en el papel de una madre víctima de violencia de género. Visiblemente emocionada, Salas dedicó el galardón "a esos actores y actrices que son poco reconocidos y a los que se les da esta oportunidad. Y a esas madres que compartieron conmigo sus experiencias, que se abrieron en canal con sus vivencias y aún viven esta violencia. Este premio es para ellas”.

Además del premio a la Mejor Interpretación, Quejío de Loba recibió también el premio a Mejor Cortometraje en la categoría “Un pas per la igualtat”, convirtiéndose en la única obra premiada en dos categorías en esta edición del festival. El cortometraje compartió protagonismo con cineastas de renombre como Daniel Sánchez Arévalo y Fernando Cayo.

La directora Andrea Ganfornina subrayó el papel del arte como herramienta de transformación social: “El cine une y el cine educa”.

Estos reconocimientos se suman a otros galardones recientes, como el Premio Canal Sur a la Creación Audiovisual recibido en el Festival de Sorihuela del Guadalimar, y a los premios a Mejor Cortometraje y Mejor Guion en el Festival San Silvestrale.

Con más de 30 nominaciones en festivales nacionales e internacionales, Quejío de Loba ha sido también nominado en el Aladerri International Film Festival, certamen celebrado en Chicago (EE. UU.).

Gracias a este nuevo triunfo en un festival calificador para los Premios Goya, Quejío de Loba da un paso firme hacia la preselección en los galardones más importantes del cine español.

Protagonizado por la actriz jerezana Ana Salas y Marco Cáceres, el cortometraje andaluz, que cuenta además con la participación en su BSO con el grupo jerezano Abocajarro, aborda con fuerza y sensibilidad la necesidad de combatir la violencia de género desde la raíz, apostando por la educación emocional como herramienta de cambio. Dirigido por Andrea Ganfornina y producido por Quejío Producciones, el film cuenta con la representación internacional de Line Up Film Agency.