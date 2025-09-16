La actriz Ruth Gabriel impartirá un taller de teatro en Jerez

La actriz Ruth Gabriel ha confirmado su asistencia a Jerez, donde impartirá un taller de teatro en la Fundación Caballero Bonald, los días 14 y 15 de octubre. Será en la sede de dicha entidad, calle Caballeros, 17, donde la artista gaditana, nacida en San Fernando, estará al frente de la actividad denominada 'Dentro de la Casa de Bernarda Alba'. Los interesados en participar pueden solicitar más información en el teléfono de la Fundación Caballero Bonald: 956 14 91 40.

Ruth Gabriel nació el 10 de julio de 1975 en San Fernando. Es actriz, productora y escritora, hija del actor Ismael Sánchez-Abellán y de la escritora Ana Rossetti. Es conocida por su actuación en 'Días contados' (1994), por la que ganó el Goya a Mejor Actriz Revelación 1994; 'Un paseo por el Borne' (2024) y 'El discípulo' (2010).

Programación completa de octubre de la Fundación

Del 1 al 5 de octubre:

FERIA DEL LIBRO DE JEREZ

Claustros de Santo Domingo

Programa de actividades en https://www.turismojerez.com/detalle-evento/feria-del-libro

Miércoles 8 de octubre:

Organizado con el Departamento de Mayores del Ayuntamiento de Jerez

XVIII RECITAL POÉTICO 'TODA UNA VIDA'

17:30 h. Sede de la Fundación Caballero Bonald (Caballeros, 17, Jerez).

Recital intergeneracional encuadrado dentro de la Semana del Mayor y convivencia.

Viernes 10 de octubre:

19:30 h. Sede de la Fundación Caballero Bonald (Caballeros, 17, Jerez).

Presentación de la revista literaria 'Ráfagas'.

Intervienen: Rosario Troncoso (directora de la publicación) y escritores incluidos en el número de la revista.

Martes 14 y miércoles 15:

18:00 h. Sede de la Fundación Caballero Bonald (Caballeros, 17, Jerez).

Solo para inscritos. TALLER DE TEATRO 'DENTRO DE LA CASA DE BERNARDA ALBA'.

Impartido por Ruth Gabriel

Jueves 16:

19:30 h. Sede de la Fundación Caballero Bonald (Caballeros, 17, Jerez).

Conferencia 'Ahí va la loca, soñando'. En el 140º aniversario de la muerte de Rosalía de Castro.

Interviene: Claudia Capel.

Lunes 20 de octubre

19:30 h. Sede de la Fundación Caballero Bonald (Caballeros, 17, Jerez).

Presentación de los libros 'Aute infinito', de Luis García Gil, y 'Luis Eduardo Aute: Me va la vida en ello: Vida y obra de un artista total' (Obras diversas), de Miguel Fernández.

Lunes 27 de octubre:

19:30 h. Sede de la Fundación Caballero Bonald (Caballeros, 17, Jerez).

Presentación del libro Jándalo. Poesía en La Janda, edición de Jesús Malia.

Intervienen: Jesús Malia y poetas de La Janda.

Jueves 30 de octubre:

19:30 h. Sede de la Fundación Caballero Bonald (Caballeros, 17, Jerez).

Presentación de la novela Las líneas del silencio, de Francisco Piniella, editada por Libros de la Herida.

Presentadora: Lola Rueda.