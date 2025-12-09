La Arqueología se desarrolla constantemente y lo que antes era investigación de los restos del pasado que quedaban en el subsuelo, hoy día, además, son estudios evolutivos de los edificios emergentes y estudios de diagnóstico patrimoniales. El arqueólogo no sólo investiga, se plantea qué se puede hacer con el patrimonio arqueológico, qué valor tiene cada elemento y qué papel puede desempeñar como recursos de una sociedad en constante evolución.

La Academia San Dionisio acogerá este martes, 9 de diciembre, a las 19,30 horas, una nueva cita con el ciclo 'Jerez, Siempre', esta vez, de la mano de la arqueóloga y conservadora de Patrimonio de la Junta de Andalucía Carmen Reimóndez Becerra, que será presentada por el presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Francisco Barrionuevo Contreras. La investigadora hablará de Actualidad arqueológica jerezana: Paisajes del pasado para la ciudad cultural del futuro. La entrada será libre hasta completar aforo.

La arqueología estudia, investiga, valora, decide y planifica, interviniendo en cuestiones que serían impensables para la imagen del “Indiana Jones” de las películas. El rol del arqueólogo técnico, científico y gestor es un papel ya asentado en muchos organismos administrativos que se presenta como fundamental para asegurar el desarrollo urbanístico y humano de una sociedad consciente de su patrimonio y orgullosa de su identidad.

Las ciudades son únicas, producto de las necesidades, exigencias y vivencias de sus antiguos moradores, y las diferentes culturas han dejado su impronta, su huella, con elementos patrimoniales que son testigo de la herencia multicultural de sus sociedades. Vestigios que, durante siglos, debido a su valor atemporal, se han ganado la consideración de seguir perviviendo entre nosotros y que han conformado espacios y ambientes singulares que confieren personalidad propia a nuestras urbes. Paisajes culturales, que son consecuencia de la forma que tenemos de entender el territorio, de apropiarnos del espacio y de los recursos propios de cada lugar. La definición de dichos espacios es el objetivo de las últimas tendencias patrimoniales.

Jerez es candidata a la capital europea de la cultura y el patrimonio que conserva entre sus calles y su territorio son los testigos de nuestra historia, la prueba de la evolución cultural que ha hecho que los jerezanos seamos como somos en la actualidad. Son documentos existentes de lo que fuimos, que nos ayudan a comprender nuestra identidad, y hoy día se conforman como escaparate de la singularidad de nuestra cultura ante los demás. Sin embargo, este patrimonio no sólo es mudo testigo, sino que puede desempeñar un papel crucial en la conformación de la ciudad del futuro, no sólo en su fisonomía urbana sino también en otros ámbitos de la vida de nuestra ciudad, como en el turismo, en la calidad de vida, en lo social, o en cuestiones de identidad; en definitiva, puede ser un recurso importante para el progreso de nuestra comunidad.

¿Cuáles son esos paisajes que el pasado ha dibujado en nuestra ciudad? ¿Qué personalidad tiene nuestra urbe que la diferencia de las demás? En esta conferencia se hablá de las singularidades del lugar donde vivimos, de nuestros elementos identitarios, haremos un recorrido por esos espacios que nos definen y se darán las claves para afrontar su conservación.

Se ofrecerá una visión de vanguardia de la arqueología, donde se reflexionará sobre la forma de proteger, pero también de aprovechar el potencial de este patrimonio, para afianzar el concepto de una ciudad cultural para el mundo, e incluso, para el futuro de sus habitantes.