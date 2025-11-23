'Jerez, Siempre', un ciclo que hace futuro

El próximo 25 de noviembre, la Academia San Dionisio de Jerez celebrará el inicio de una nueva edición de 'Jerez, Siempre', que se desarrollará hasta el 11 de diciembre. Un programa organizado por la Real Academia de San Dionisio y el Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ), que está coordinado por Francisco Antonio García Romero.

Un ciclo que se acerca a los 40 años de vida, cuyo padre es el que fuera durante 25 años presidente de la Academia, Francisco Fernández García-Figueras, que vio en esta iniciativa el futuro de muchos jóvenes, hoy catedráticos de numerosas universidades andaluzas.

En el año 1984, la Academia San Dionisio estaba atravesando una "crisis tremenda", a causa de un desencuentro con el Ayuntamiento de Jerez, por el que se tuvo que pensar en cambiar de sede. Francisco Fernández García-Figueras habló con el alcalde, Pedro Pacheco, y llegó a un acuerdo para instalarse en la actual ubicación, en la calle Consistorio, 13. "Traté de levantar en lo posible la Academia. He sido 25 años su presidente y siempre he tratado de que sea una academia de ciencias, artes y letras. Y no he pretendido nunca convertirla en un foro social, sino siguiendo el trípode de la ciencia, las artes y las letras", cuenta Francisco Fernández.

Apasionado de la historia de Jerez y perteneciente además al CEHJ, Fernández asegura que también le interesa el mundo de la universidad. "Por aquel entonces, hace 40 años, ya había un principio de la Universidad de Cádiz (UCA) en Jerez, sin embargo, yo trataba de incorporar a la gente joven y gente preparada también, como profesores de la UCA. Con todos mantuve una relación estrecha. Y procuré por todos los medios de que mantuviésemos un poco el espíritu universal de la Academia, pero uniéndole el tema fundamental de la ciudad, de mi ciudad, Jerez. Pergeñé entonces, en 1986, el ciclo 'Jerez, Siempre', trayendo a todas aquellas personas fundamentales tanto en la historia medieval como en la historia contemporánea, y fueron viniendo a la Academia a dar sus conferencias".

"La mayoría de toda esta gente joven que vino desde aquel entonces y los mayores que tanto me ayudaron, como el catedrático Alfonso Franco Silva o José Luis Millán Chivite, y todos esos profesores importantes de la UCA, me fueron trayendo nombres. Y todas estas personas hoy son catedráticos de muchísimas universidades de Andalucía. Era gente que empezaba y estaba haciendo carrera y yo les ofrecía la tribuna de la Academia para que también pudieran añadirla a su currículum".

Francisco Fernández agradece la colaboración de Francisco Antonio García Romero, "que era un chico joven entonces, pero que yo lo tenía como la persona que más me ayudaba en el tema de las letras y de la historia. Y entonces, todos los años, hacíamos un ciclo y yo le puse el título de 'Jerez, Siempre', porque primaba sobre la ciencia, las artes y las letras el tema de Jerez'. No me quería nunca olvidar de las raíces jerezanas de la Academia. Es más, la Academia en un principio se llamó Academia Jerezana de San Dionisio, hasta que yo le pedí al Rey Juan Carlos I que nos concediera el título de real, y nos lo concedió. Esto fue en 1991".

Y el espíritu se mantiene hoy. "Totalmente, porque he tenido unos continuadores extraordinarios: Francisco Antonio García Romero y después se han unido Eugenio Vega Geán, Javier E. Jiménez López de Eguileta, entre otros, que tratan con profundidad la historia de Jerez. Y también ha ayudado mucho el CEHJ. Estoy muy orgulloso de que se vayan a cumplir 40 años de este ciclo, que forma parte de mi vida. Yo soy una persona de pocas tertulias, pero me gusta siempre acercarme a la gente que me enseña. Y sigo teniendo gente que, con los años que tengo, me sigue enseñando. Me interesa mucho el futuro y estoy encantadísimo de que estemos haciendo futurición con este ciclo. Es un vivero de gente interesante, de gente universitaria, de gente queriendo hacer futuro".

La Cartuja jerezana y otras novedades

El objetivo del programa de 'Jerez, Siempre' es contar con novedades. Y este año, una de las más llamativas es la visita y toda la organización nueva en torno a la Cartuja, con rutas guiadas para que la puedan conocer jerezanos y visitantes. De este modo, las tres personas que ahora mismo saben más de la Cartuja son las que van a intervenir: José Manuel Moreno Arana, desde el punto de vista artístico; y el arquitecto y el arqueólogo Diego Bejarano y Miguel Ángel López, que han trabajado allí directamente.

"En la primera charla se hablará sobre la inmensa riqueza artística del conjunto de la Cartuja y, después, lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho a lo largo de los años, porque estaba absolutamente olvidada. Hasta Hernández Rubio, que le da cierta importancia después ya con los años, y ya últimamente que se ha decidido coger el toro por los cuernos, porque si no aquello se iba a caer. Y aun así queda mucho por hacer, sobre todo, en la fachada y en parte trasera que da al río que está muy castigada", cuenta Francisco Antonio García Romero.

Otra novedad del programa es desgranar lo que se está haciendo en Jerez en arqueología. Es decir, una visión de conjunto de la mano de Carmen Reimóndez, que ahora es arqueóloga conservadora de la Junta. Es decir, hablar de lo que se hace y lo que se ve y lo que no se ve en Jerez.

Y la última conferencia romperá con la temática, con la intervención del dibujante Domingo Martínez, que desarrollará su técnica de los Gyotaku.

Una Academia de Ciencias, Artes y Letras incardinada en su ciudad, "de hecho, yo no te sabría decir alguien que no haya escrito de historia o que sea un nombre en Jerez que no haya intervenido en ese ciclo, sea historiador, sea historiador del arte, filólogo, lo que sea. Todos, todos, es decir, todos. Yo no te sabría decir alguien que no haya intervenido. Y esa es la idea también, darle voz a las nuevas investigaciones que se hacían en Jerez, en lo que se coincide bastante con el CEHJ. Y por eso, estos últimos años, lo coordino yo, desde las dos instituciones, porque también queríamos una unión que es histórica entre la Academia y el Centro, desde los inicios, porque el Centro es anterior, unos diez años. Pero tanto, en fundadores, en nombres importantes, han sido totalmente hermanos ambos centros, o sea, la Academia y el Centro de Estudio. Y entonces, así, digamos que mantenemos esa unión. La idea fundamental es estar al tanto de lo que se hace actualmente en Jerez y de la importancia, hablando también de la importancia cultural, que creo que en estas fechas no nos viene mal, importancia cultural de nuestra zona".

Programa completo

Martes 25 de noviembre 2025:

Dr. D. José Manuel Moreno Arana.

Toma de posesión como Académico Correspondiente

El Barroco en la Cartuja de Jerez

Presentador: Javier Jiménez López de Eguileta

Martes 2 de diciembre 2025:

D. Miguel Ángel López Barba /

D. Diego Bejarano Gueimúndez

Isaías, 53: La Cartuja como siervo doliente.

Intervenciones arqueológicas y de rehabilitación

Presentador: Javier Jiménez López de Eguileta

Martes 9 de diciembre 2025:

D.ª M.ª Carmen Reimóndez Becerra

Actualidad arqueológica jerezana:

Paisajes del pasado para la ciudad cultural del futuro

Presentador: Francisco Barrionuevo Contreras

Jueves 11 de diciembre 2025:

Domingo Martínez González

Toma de posesión como Académico Correspondiente

'Gyotaku': testimonio gráfico y compromiso sostenible.

Presentador: Eugenio J. Vega Geán