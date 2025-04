Adelante Andalucía ataca a la alcaldesa de Jerez por la apertura de los centros comerciales en festivos

Adelante Andalucía reclama a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo que dé "explicaciones a los trabajadores por la apertura en los principales centros comerciales tras la anulación de la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT)".

Para la formación, la alcaldesa jerezana "vuelve a demostrar que es incapaz de sostener su discurso triunfalista cuando la realidad demuestra su falta de interés, o de incompetencia, tal como se ha demostrado con la apertura de los principales centros comerciales tras la anulación de la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística".

Según Adelante la alcaldesa "demostró, una vez más, su interés por una foto que le haga parecer cercana y que todo en Jerez está bien tal como ha aparecido en las redes oficiales del Ayuntamiento durante toda la Semana Santa, mientras las trabajadoras y los trabajadores de las grandes superficies de Jerez se concentraban el viernes, ya que pese a la anulación, las grandes superficies han abierto sus puertas alegando sus responsables la falta de notificación oficial por parte de la Junta de Andalucía, según se ha podido saber por los medios informativos".

"No es admisible que Pelayo siguiera de paseos triunfalistas y no hubiese propiciado el viernes, sobre la marcha, una reunión con los responsables de los centros comerciales", declara el portavoz Carlos Fernández. Por eso desde Adelante Andalucía le solicitan "que se interese por la situación para que las grandes superficies no abran el Domingo de Ramos dando efectividad, si fuera verdad, a la Resolución de la Junta de Andalucía". Además, le piden "responsabilidades a la consejera por el perjuicio ocasionado a las plantillas de esos centros de trabajo que sufrieron, una vez más, la incompetencia de la alcaldesa Pelayo y del Partido Popular en el Gobierno de la Junta de Andalucía, que son, por mucho que se quiera marea la perdiz, quienes tienen las competencias finales para que Jerez no hubiese tenido una ZGAT".