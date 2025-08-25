Adelante denuncia "la dejadez en la limpieza y el mantenimiento urbano de la ciudad"

Adelante Jerez ha criticado "la dejadez" y "falta de mantenimiento urbano de la ciudad". Así lo ha constatado su portavoz, Carlos Fernández, tras dialogar con numerosas asociaciones de vecinas y vecinos, que han destacado "la frustración colectiva ante la falta de atención a la vía pública, el progresivo deterioro del acerado y la ausencia de una gestión eficaz que garantice la higiene y el correcto estado del espacio común".

“Son numerosas las quejas que recibimos de asociaciones de vecinos y vecinas de Jerez sobre la falta de atención a la vía pública, el deterioro del acerado y la ausencia de una gestión eficaz en los servicios básicos”, señala Fernández, apuntando a una problemática que va mucho más allá de la simple percepción, y que se evidencia día a día en cada rincón olvidado de la ciudad.

La formación reconoce que la ciudadanía es consciente de su parte de responsabilidad en cuanto al cuidado del entorno urbano. Sin embargo, recalca "la falta de herramientas adecuadas para poder cumplir con ese compromiso cívico. La inexistente inversión en el arreglo de aceras, la renovación de contenedores y papeleras en barrios, dificultan enormemente la tarea de mantener una ciudad limpia y saludable".

El deterioro de la infraestructura urbana no afecta a todos los barrios por igual. Hay zonas que, por su ubicación o perfil socioeconómico, parecen estar aún más relegadas al olvido u "olvidadas por el gobierno municipal”.

"La desigual distribución de recursos y la falta de equidad en la prestación de servicios básicos han generado una sensación de abandono entre quienes residen en estos distritos. La dificultad para encontrar un contenedor en condiciones adecuadas se suma al paisaje de bidones agujereados, basura desbordada y papeleras inutilizadas, hechos que, lejos de ser anecdóticos, se han convertido en el día a día de muchas personas", añaden.

A la problemática del mobiliario urbano se suma "la dejadez en los solares dispersos por toda la ciudad. La falta de labores de mantenimiento durante largos periodos convierte estos espacios en focos de suciedad y desorden, además de aumentar el riesgo de incidentes graves. Durante el inicio del verano, la ausencia de intervenciones sobre estos terrenos propició el surgimiento de incendios, que, aunque no tuvieron consecuencias graves sobre las personas, pusieron en evidencia un peligro real y persistente para la población".

El diagnóstico de Adelante es contundente: "Jerez necesita una gestión municipal que priorice la inversión en servicios esenciales, que garantice el acceso igualitario a recursos y que promueva la renovación y adecuación del mobiliario urbano. Sin un plan de acción concreto y una asignación de recursos suficientes, la degradación del espacio público continuará acentuándose y consolidándose como un problema estructural.”

