Adelante Jerez denuncia que "Vox criminaliza a los más vulnerables mientras oculta la responsabilidad de la Junta y el Ayuntamiento"

Uno de los jóvenes con su móvil, en el interior de una de las casetas de luz de Puertas del Sur.

Adelante denuncia que "Vox vuelve a sacar sus pezuñas endemoniadas contra los jóvenes migrantes, criminalizándolos por su origen" pero "sin embargo, oculta de forma interesada que no se trata de menores de edad, sino de chicos que han estado tutelados por la Junta de Andalucía siendo menores en centros de protección y que, al cumplir la mayoría de edad, han sido abandonados a su suerte, sin alternativas habitacionales ni acompañamiento real para su integración".

Aunque desde Vox reconocen que se encuentran en espacios que no reúnen las mínimas condiciones de seguridad ni de dignidad y que “no son condiciones ni para un animal”, el portavoz de la formación andalucista en Jerez, Carlos Fernández, critica que "lejos de señalar a las administraciones responsables, los criminalizan y proponen su deportación, como si se tratara de basura y no de seres humanos, sin preocuparse de por qué estos jóvenes han llegado a esta situación de abandono por parte de la Junta de Andalucía y del gobierno municipal del Partido Popular".

Así, Carlos Fernández afirma, que “la solución no pasa por el señalamiento ni la expulsión, sino por ofrecer más programas específicos para jóvenes extutelados por parte de la Junta de Andalucía, que les permitan regularizar su documentación, acceder a formación, trabajar y estar plenamente integrados en la sociedad”.

Añade Fernández que "Vox, una vez más, saca a relucir el señalamiento contra las personas más débiles mientras se financia con el dinero de los más poderosos para llevar a cabo políticas contra los de abajo, contra las clases populares, y para evitar que se pongan en cuestión los privilegios de unos pocos a costa de las mayorías sociales".

Adelante recuerda que "la zona Sur de Jerez es una de las zonas de Andalucía con las rentas más bajas y mayores tasas de desempleo, abandono escolar y peores servicios públicos, pero que eso no lo señala Vox, que sin embargo aplaude las políticas de inversión en los barrios de mayores rentas de Jerez, donde se encuentra su principal nicho de votos demostrando su alineamiento con los mensajes del Trumpismo, atacando a las personas más vulnerables y defendiendo a las minorías privilegiadas".

Desde Adelante solicitan "una respuesta contundente a favor de los derechos humanos en el pleno municipal y que la alcaldesa García-Pelayo se plante ante quienes son sus socios de partido en diversas instituciones y frente a sus mensajes de odio y racismo".