Denuncian que hay menores inmigrantes viviendo en casetas de la luz en la zona sur de Jerez: "No son condiciones ni para un animal"

Vox ha anunciado este miércoles desde la zona sur de Jerez que llevará al próximo leno municipal "la situación que viven los vecinos de la avenida Puertas del Sur y su entorno". La formación ha realizado estas declaraciones tras constatar "la presencia continuada de decenas de menores inmigrantes no acompañados que habitan en antiguas casetas de transformadores eléctricos inutilizadas, ubicadas en un terreno propiedad de la Junta de Andalucía, en condiciones de absoluta insalubridad y sin ningún tipo de control”.

El portavoz municipal de Vox, Antonio Fernández, ha calificado la situación de “grave, injusta e impropia de una ciudad como Jerez”, advirtiendo de que “no se puede mirar hacia otro lado mientras los vecinos viven con miedo y mientras unos menores permanecen abandonados a su suerte, sin saber quiénes son ni de dónde vienen, en espacios que no reúnen las mínimas condiciones de seguridad ni de dignidad. No son condiciones ni para un animal”.

Durante una reciente visita a la zona, Vox ha podido comprobar el estado de estos espacios: "Sin ventilación, sin luz, con suciedad acumulada y utilizados como lugar habitual de pernocta". “Esto es una vergüenza que nadie quiere ver. PP y PSOE han permitido la entrada ilegal de estos inmigrantes y ahora no son capaces de afrontar el problema, dejándolos abandonados y haciendo que los vecinos paguen las consecuencias”, ha denunciado Fernández.

Los ediles de Vox, durante la visita a la zona sur de Jerez, este miércoles.

Vox asegura que los vecinos "llevan meses alertando de una creciente sensación de inseguridad, especialmente durante la noche. Robos en trasteros, daños en vehículos y episodios de intimidación forman parte ya del día a día de muchas familias". “Hay vecinos que se sienten amenazados, que viven con miedo en su propio barrio. Esta situación tiene que acabar”, ha afirmado el portavoz.

"Esto no es racismo, es civismo"

Fernández ha querido dejar claro que la postura de Vox "no es una cuestión ideológica, sino de sentido común y protección real". “Venimos aquí a pedir protección de verdad. Protección para los vecinos y también para esos menores. Y la protección real pasa por que estén con sus familias, que es donde tienen que estar. Esto no es racismo, es civismo”, afirma el edil.

Desde Vox insisten en que "normalizar lo que está ocurriendo no es una solución". “No se trata de pedir sólo más presencia policial. La solución pasa por una intervención inmediata del Ayuntamiento, en coordinación con la Policía Local y el resto de administraciones competentes, para poner fin a esta situación que no beneficia a nadie”, ha explicado Fernández.

La formación denuncia que la zona sur de Jerez "lleva años acumulando problemas que nadie quiere afrontar". “Siempre es la misma historia: barrios abandonados, vecinos olvidados y un gobierno municipal que llega tarde o directamente no llega”, ha lamentado Fernández.

Por todo ello, Vox defenderá en el próximo pleno que el Ayuntamiento "asuma su responsabilidad, deje de mirar hacia otro lado y actúe de manera inmediata". “Hoy es la avenida Puertas del Sur. Mañana puede ser cualquier otro barrio de Jerez si seguimos consintiendo esta dejación. Los jerezanos no tienen por qué vivir con miedo mientras las administraciones se cruzan de brazos”, ha concluido Antonio Fernández.