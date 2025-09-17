Adelante Jerez lamenta que "un año más, Jerez no tenga nada que celebrar en la Semana de la Movilidad Europea"

Adelante Andalucía Jerez considera que el delegado de Movilidad, Jaime Espinar, "siga sin poner en marcha un Plan de Movilidad después de dos años y medio en el cargo y solo repita las mismas actividades que llevan años desarrollándose en Jerez en la Semana de la Movilidad demuestra su ineptitud una vez más, como ya ha demostrado con la crisis de los autobuses urbanos".

Como denunció Adelante "otros años, desde la concejalía de Movilidad y el gobierno municipal han sido continuistas con las políticas del anterior gobierno del PSOE de Mamen Sánchez, sin atisbos de poner en marcha medidas ambiciosas que permitan la reducción del tráfico motorizado, apostando firmemente por un nuevo reparto del espacio público urbano, restando espacio a los automóviles y dándoselo a peatones y carriles para la circulación de bicicletas y patinetes, los únicos vehículo realmente sostenible, haciendo oído sordos a la emergencia climática y al aumento de las temperaturas debido a las emisiones de Co2”, denuncia Carlos Fernández, portavoz de la formación Andalucista de izquierda en Jerez.

Para Adelante Andalucía, “Jerez es una ciudad donde coger el autobús y su eficiencia es una odisea y además se sigue sin llevar a cabo el proyecto de Metrobús de nuestra formación Adelante Jerez y que fue aprobado en pleno municipal por todos los grupos políticos. Los aparcamientos de bicis escasean y son inseguros, donde no existen itinerarios seguros para que niñas y niños vayan a a los coles y con una red de carriles bici sin el mínimo mantenimiento y tampoco con ninguna inversión en interconectarlos para que efectivamente sean útiles, con calles adoquinadas sin bandas de rodaduras dificultando el tránsito de los vehículos de movilidad reducida”, explican.

Asimismo, lamentan "las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jerez, que solo son un lavado de imágenes a las grandes superficies".

Con objeto de corregir estas deficiencias de cara al futuro, Adelante Jerez propone como medidas "la integración útil de la bicicleta y patinetes en la red varia, suprimiendo la construcción de carriles bici en las aceras y agilizándola, actuando en cuestiones de regulación de velocidad, fomentando el uso de la bicicleta con un plan de ir conectando paulatinamente la ciudad mediante carriles bici, por la calzada y no por las aceras y viales a velocidades reducidas”.

Además, apuesta por "un servicio de bicicletas públicas de sistemas de préstamo, aparcamientos públicos y comunitarios. Impulso e inversión en infraestructuras en los barrios populares y poblaciones del ámbito rural, donde como en otros tantos asuntos son las grandes olvidadas. Un plan de construcción de aparcamientos en barrios donde poder dejar la bicicleta sin que estas nos ocupen un lugar en las viviendas".

Bandas de rodadura

Por otro lado, los andalucistas insisten en "la necesidad de bandas de rodadura que faciliten el tránsito de personas con movilidad reducida en calles donde las aceras lo hace imposible o están adoquinadas así como poner en marcha el proyecto Metrobús, junto a una red de transportes urbanos en horarios y calidad que sea fundamental para que mejore y sea referente para hacer uso para ir a trabajar, a los centros de salud, para ir al colegio o a la universidad, para ir a comprar o para disfrutar del ocio, y evite la exclusión de las personas del derecho a la movilidad". De cara a la movilidad sostenible a pie, Adelante apuesta por "la eliminación de obstáculos a la movilidad peatonal y de personas con movilidad reducida".

"La movilidad influye en las actividades que podemos o no podemos hacer, influye en el tiempo del que disponemos para vivir y ser felices, y como en tantos ámbitos de la sociedad, existen demasiadas personas excluidas de este derecho”, explican. Por último, Adelante, que sostiene que Jerez “no tiene nada que celebrar en materia de movilidad sostenible”, anima a "la ciudadanía de Jerez a dejar el día el coche en casa y disfrutar de la ciudad pedaleando, en patinete o caminando".