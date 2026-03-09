Adelante Jerez llevará al Parlamento Andaluz el despido de 48 trabajadores de Majorel

Representantes de Adelante Andalucía en Jerez se han reunido con el comité de empresa de la empresa Majorel en Jerez para conocer de primera mano la situación del ERE anunciado por la empresa y que afectaría a 48 personas de la plantilla de la empresa en el centro de trabajo de nuestra ciudad.

Así, en la reunión mantenida, con las representantes de las trabajadoras y los trabajadores, se le ha traslado a Adelante que el ERE anunciado "no es por pérdida de beneficios sino la deslocalización de servicios en España en busca de otros lugares con peores condiciones laborales en busca de aumentar su cuenta de ganancia a costa de bajos salarios".

Asimismo, desde el comité han hecho hincapié que "esta situación está afectando y va a seguir afectando a las empresas de Call Centre, como el caso de The Phone House, una empresa rentable que ha cerrado su centro en Jerez".

El portavoz de Adelante en Jerez, Carlos Fernández, les ha manifestado que "es inaceptable que empresas con beneficios puedan despedir a personal para instalarse en países donde incrementar sus beneficios y, que si bien es más que necesaria una ley que ponga trabas a esas prácticas, como son la devoluciones de ayudas públicas, de los incentivos fiscales, no poder contratar con las administraciones públicas", criticando al mismo tiempo "que se haya presentado ahora una proposición de ley por Sumar que proponía proteger el empleo prohibiendo despidos y exigiendo la devolución de las ayudas públicas a las empresas que trasladen su producción fuera de la Unión Europea, entre otras medidas, sabiendo no hay las mayorías suficientes en el congreso para que fuera aprobada, y no se presentara cuando sí daban los números de mayoría de fuerzas de izquierdas y progresistas, no siendo estos casos unas prácticas nuevas, lo que considera un brindis al sol electoralista".

Desde la formación andalucista de izquierdas se han comprometido con el comité de empresa a "llevar las reivindicaciones a la Junta de Andalucía y que Moreno Bonilla se implique y tome partido por la plantilla y defienda de forma especial ante la empresa, teniendo en cuenta la situación del mercado laboral de Jerez, una de las ciudades con mayor tasa de desempleo, para que estos ERES no afecten en nuestra ciudad y más teniendo en cuenta que la mayoría de la plantilla son mujeres , muchas con jornadas a tiempo parcial y cuyo salario constituye el único sustento de sus hogares".