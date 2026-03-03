ERE de Majorel en Jerez: plantea el despido de 48 trabajadores

La empresa de telemarketing Majorel informó el pasado 10 de febrero del inicio del procedimiento de despido colectivo por "causas organizativas y productivas", siendo los centros de trabajo afectados los de Barcelona, Jerez, Madrid, Salamanca y Zaragoza.

Tal como ha informado UGT, una semana después, "en la primera reunión del periodo de consultas por el procedimiento del despido colectivo, la empresa detalló el número de afectación por cada centro de trabajo". En concreto, 169 personas en Salamanca; 67 en Barcelona; 48 personas en Jerez; 30 más en Zaragoza y 15, en Madrid. "Afectando, en un inicio, a un total de 195 agentes y 134 personal de estructura y staff. Desde UGT mostramos nuestra preocupación por la situación que presenta Majorel; situación que pretende resolver a base de despidos", ha señalado el sindicato.

La comisión representativa de las personas trabajadoras (CR) está compuesta actualmente por CCOO (4 representantes con el 30%), UGT (3 representantes con el 28%), USO (3 representantes con el 21%), CGT (1 representante con el 12%), CSIF (1 representante con el 5%) y OSTA (1 representante con el 4%). Con la documentación aportada por la empresa, UGT ya anunció que estudiará y analizará "si se justifica la medida presentada" y "buscará las alternativas al despido que no ofrece Majorel". Es por ello, "que hemos solicitado documentación adicional que permita explorar otras opciones, con el objetivo de que ninguna persona trabajadora pierda su puesto de trabajo y sufra esta medida traumática".

Por su parte, desde CCOO explican que "la empresa alega disminución del número de llamadas, bajada en la facturación de la compañía y del número de personas contratadas". No obstante, "estas causas deberán acreditarse con datos objetivos y desglosados por servicios y centros". Desde el sindicato exigen, por ello, "información completa sobre la actividad real, márgenes, previsiones, subcontratación y uso de ETT. Analizaremos si la reorganización es realmente estructural y qué alternativas existen para evitar estos despidos. La variable de ajuste no puede ser siempre la plantilla".

Tras celebrar varias reuniones los días 25 y 27 de febrero, las próximas están previstas los días 4, 9, 12, 17 y 18 de marzo. Asimismo, desde CCOO se ha convocado una huelga de 24 horas para el próximo 10 de martes.