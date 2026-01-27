Adelante llevará al Parlamento andaluz el recorte del 50% en las subvenciones a personas con enfermedades raras

Adelante Andalucía Jerez trasladará al Parlamento andaluz, a través de su grupo parlamentario, la situación que están viviendo más de una veintena de familias jerezanas afectadas por el recorte de las subvenciones individuales para personas con enfermedades raras aprobadas por la Junta de Andalucía. Unos recortes que están provocando que muchas de estas ayudas, tradicionalmente concedidas al 100%, lleguen este año únicamente al 50% del importe solicitado, haciendo inviable que las familias puedan acceder a los tratamientos que mejorarían la salud y la vida autónoma de sus hijos e hijas afectadas por patologías raras y muy graves.

El portavoz local de la formación andalucista de izquierdas, Carlos Fernández, ha conocido de primera mano en una reunión con la junta directiva de Uniper que, estas subvenciones son fundamentales para cubrir gastos que no asume el Servicio Andaluz de Salud, como camas especiales, grúas, prótesis, ortesis o adaptaciones para la movilidad. Sin embargo, "el cambio aplicado por el Gobierno del PP en la Junta está dejando a muchas familias sin posibilidad de acceder a estos recursos básicos".

“Las familias no están pidiendo lujos, están pidiendo poder darle una vida digna a sus hijos e hijas. No es aceptable que se les obligue a endeudarse o a renunciar a ayudas básicas mientras la Junta presume de gestión”, ha afirmado el portavoz. “Desde Adelante Andalucía queremos trasladarles todo nuestro apoyo y decirles claramente que no están solas”.

Desde la formación andalucista también han advertido de que muchas familias, ante la imposibilidad de asumir el otro 50% del gasto, se están viendo forzadas a devolver las ayudas, en algunos casos incluso con intereses de demora, lo que agrava aún más su situación económica. “Es el caso de Manuela Franco, madre de Iván, un niño con SYNGAP 1, que se ha visto obligada a devolver la ayuda concedida para una ortesis terapéutica valorada en 1.866 euros al recibir solo la mitad del importe y se ha visto obligada a hacer pública esta situación del todo injusta e insostenible “

“Vamos a dar voz a Manuela y a todas las familias afectadas, y vamos a exigir responsabilidades políticas por estos recortes, no solo al PP de Moreno Bonilla en la Junta, sino también a García Pelayo y su Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento por hacer oídos sordos ante problemáticas tan graves causados por el Gobierno de su partido y que está perjudicando a nuestros vecinos y vecinas”, ha concluido Fernández.

“Estamos ante un recorte injusto y cruel que demuestra una vez más que el PP gobierna de espaldas a las personas más vulnerables”. En este sentido, Fernández ha anunciado que su formación llevará este caso al Parlamento andaluz mediante una pregunta directa al Gobierno de la Junta para exigir explicaciones sobre el recorte y reclamar que las subvenciones vuelvan a cubrir el 100% del coste, como venía ocurriendo en convocatorias anteriores.