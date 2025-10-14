Adif inicia los sondeos geotécnicos en los terrenos de la futura estación de trenes en la zona Norte de Jerez

Zona en la que se prevé la nueva estación de trenes en la zona norte de Jerez.

Adif ha iniciado la campaña de sondeos en los terrenos sobre los que se levantará la futura estación del Norte de Jerez, alrededores de la avenida de la Pepa y Parque Atocha, y en la playa de vías de la estación Aeropuerto de Jerez. Estos trabajos resultan fundamentales en la redacción de los proyectos constructivos, ya que permitirán determinar las características de los suelos.

De esta forma, avanza con la redacción del proyecto que permitirá construir la nueva estación que dará servicio a la línea de Cercanías C-1, que une Cádiz con el aeropuerto de Jerez. De forma complementaria, Adif está elaborando otro proyecto que comprende varias actuaciones en las vías de la estación del Aeropuerto (cabecera de línea), entre ellas la construcción de una nueva vía para maniobras de trenes que incrementará su operatividad.

Las actuaciones contempladas en la campaña de geotécnica han sido coordinadas con el Ayuntamiento de Jerez, Renfe (operador de la estación Jerez Aeropuerto) y Aena, y se desarrollarán durante las siguientes semanas. Para el estudio geotécnico se llevarán a cabo excavaciones de profundidad pequeña o media, sondeos a rotación y estudios de penetración para determinar la resistencia del terreno.

Gran potencial para la nueva Estación en Jerez

La nueva estación de Cercanías de Jerez comprenderá un edificio de viajeros de unos 700 m2 y dos andenes con una longitud útil de 200 metros cubiertos por marquesinas, ubicados a una cota de aproximadamente 5 metros de altura con respecto a la ciudad.

Estos andenes estarán conectados mediante un paso inferior con ascensor y escaleras fijas, al que se accederá desde el vestíbulo principal de la estación. Por su parte, la entrada al edificio de viajeros se realizará por la zona de la avenida Caballero Bonald, conforme al acuerdo alcanzado por Adif y el Ayuntamiento para mejorar su accesibilidad y su integración urbana.

Los estudios previos prevén que, cuando se inicie la prestación del servicio, la demanda en la nueva estación será de unos 1.000 viajeros (subidos y bajados) al día, cifra que se irá incrementando posteriormente.

Una parte significativa de estos viajes serán realizados por clientes procedentes de otros modos de transporte que pasarán a utilizar el ferrocarril como alternativa más sostenible, mientras que el resto serán viajeros que ya lo utilizan y mejorarán la calidad de su desplazamiento.

De manera adicional, la ejecución de esta nueva infraestructura al norte de la estación de ferrocarril de Jerez supondrá un incremento de la frecuencia de los trenes que prestan servicio en la actual estación del Aeropuerto, que consolidará su integración en la red de cercanías del núcleo Cádiz-Jerez con un servicio de alta frecuencia.

Estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.