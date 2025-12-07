Adifi traslada su satisfacción con el sistema de doble rampa de los nuevos autobuses urbanos de Jerez

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha mostrado a miembros de la Asociación de Personas con Diversidad Funcional (Adifi), que preside Carmen Menacho, el funcionamiento del sistema de doble rampa de acceso, una eléctrica y otra manual, con la que vienen dotados los nuevos autobuses que ha adquirido el Ayuntamiento para renovar la flota de este servicio de transporte urbano.

Jaime Espinar ha señalado que ya están en Jerez 23 de estos 25 nuevos vehículos y que todos ellos llevan “un sistema de doble rampa, que es una reivindicación histórica de Adifi”. Ha explicado que “puesto que la rampa eléctrica puede averiarse, se incluye también una manual ya que “bajo ningún concepto podemos permitir que el autobús deje de ser accesible, porque el servicio de transporte público está encaminado a todas las personas, especialmente a todas las personas con movilidad reducida, para facilitar su desplazamiento”. Ha avanzado, igualmente, que en la próxima licitación de autobuses también se incluirá este requisito.

También ha subrayado la importancia de conocer la impresión sobre este sistema de acceso de las personas con movilidad reducida, por “nuestro objetivo de mejora continua” y en este sentido, ha comentado que “hay cuestiones de señalización que mejorar”.

Jaime Espinar visita con Adifi los nuevos autobuses.

El teniente de alcaldesa ha agradecido a Adifi “la paciencia que han tenido” para conseguir esta reivindicación histórica, porque “durante demasiados años las personas con movilidad reducida han estado conviviendo con unos autobuses que no estaban en las mejores condiciones, unos autobuses que no eran accesibles. Sin embargo, lo importante es que la hoja de ruta está marcada, y que gracias a su empuje tenemos 25 autobuses adaptados y los 25 nuevos que vendrán también lo van a estar”.

La presidenta de Adifi ha trasladado su satisfacción, señalando que “por fin hemos conseguido los autobuses por los que tanto hemos luchado, año tras año”. Ha recordado que “hemos padecido mucho, porque parecía que no éramos ciudadanos con derechos, pero ahora empezamos a ver cumplido todo lo que nos habían prometido muchas veces y que vamos a poder desplazarnos como cualquier otra persona”.

Carmen Menacho ha lamentado que hasta este momento las personas con movilidad reducida “teníamos que adaptarnos a los 8, 9, o 10 autobuses que llevaban rampas manuales, con lo cual, nos llevábamos medio día para ir a cualquier destino en autobús”.

Por otra parte, la presidenta de Adifi ha recordado que el Reglamento de Uso del Servicio Público de Transporte Urbano permite a las personas con movilidad reducida viajar en autobús acompañadas de sus mascotas en el regazo, siempre que sean pequeñas (hasta 8 kilogramos) y vayan sujetas con correa y bozal.