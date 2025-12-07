Tejiendo futuro, del sueño al diseño

Nacer y morir. La dualidad humana de la vida es, paradójicamente, el germen de esta historia, una historia surgida del sueño de una soñadora cuyo horizonte quedó truncado hace ahora cuatro años. Fue meses antes de morir cuando Marta Trujillo Fuentes transmitió a su madre su necesidad de hacer realidad esos sueños guardados en el cajón de su imaginario, pero que lamentablemente no podía cumplir.

“Aunque sea una frase dura, este proyecto nace de la muerte”, explica María Fuentes, su madre. “Cuando Marta tiene 28 años, hace ahora cuatro, muere. Y antes de eso, tenemos nuestros encuentros y nuestras confidencias. Y, bueno, pues le da tiempo a expresar parte de los sueños no cumplidos”, prosigue.

“Ella era chef de profesión y apenas empezaba la vida. Era además muy soñadora, gracias a Dios. Solo los grandes soñadores alcanzan algunas realidades en este mundo y bueno, fruto de esos momentos, ya al final de su vida, al borde de la muerte, nace esta idea, que no busca otra cosa que cumplir esos sueños, no para ella, sino para otros. De toda esta historia nace el impulso, el pacto, la voluntad y la energía de hacerlo”, continúa María Fuentes.

Así ha comenzado a germinar la 'Fundación Marta Tejiendo Futuro', un proyecto a muy largo plazo que va dando pequeños pasos gracias a la convicción ya no sólo de María, sino de una serie de personas que tienen un punto en común, crear una sociedad mejor. En total son 37 los fundadores de esta iniciativa, que en apenas unos meses de vida ya ha cuenta con más de cien colaboradores y voluntarios por todo el país.

Rosa Bautista y María Fuentes, durante un momento de la entrevista. / Miguel Ángel González

El primer paso, una vez constituida la fundación, ha sido la adquisición de una finca, situada a la salida de Arcos de la Frontera, una finca de 12 hectáreas y que pretende ser el epicentro del proyecto. “Estamos ahora mismo en un estado embrionario, pero muy esperanzador, porque partiendo de la nada, como digo yo, debajo de un chaparro, nos hemos agrupado de manera rápida, ágil y natural”.

Además, “me enorgullece decir que la inmensa mayoría, por no decir todos, son personas con muy largo recorrido a nivel social, pues hay médicos, periodistas, enfermeros, enfermeras, abogados, administrativos, economistas...gente comprometida que ha hecho muchos proyectos en su vida. Se habla poco de la riqueza humana, pero el potencial humano es hoy en día muy importante”.

“Todo eso nos da fuerza, porque sabemos que lo que estamos intentando tiene sentido y es necesario. Además, se trata de un espacio en nuestra población, no sólo de Arcos, sino de de Jerez, de Cádiz, Andalucía y España, porque aunque la fundación tiene ubicación legal en Arcos, tiene acción en todo el Estado. De hecho, sólo hemos realizado hasta ahora dos presentaciones, una en Málaga y otra en Cataluña, así que estamos muy vinculados, y los miembros actuales de la fundación son de todo el país”, interrumple Rosa Bautista.

María Fuentes, emocionada, en otro instante de la entrevista. / Miguel Ángel González

Quien fuera concejal del Ayuntamiento de Jerez durante años ejerce ahora, ya jubiliada, como vicepresidenta del patronato. “Siempre he sido una persona que ha creído en lo comunitario, en lo público y ahora que ya estoy en la edad de júbilo, creo que puedo sumar parte de mi experiencia y de mi tiempo a esta fundación. Como ha dicho María, esto es un proyecto para toda la sociedad y por lo tanto, cuando hablamos de la provincia, hablamos de Arcos, de Jerez, de El Puerto, de Sanlúcar, de Cádiz...He estado muchos años en la vida pública y sé qué puertas podemos tocar, qué instituciones, ayuntamientos, diputaciones o empresas. Creo que a la sociedad podemos devolver parte de lo que la sociedad y la vida me ha dado”, relata Rosa.

Los tres primeros objetivos

Aunque son diez los proyectos que conforman el ideario de la Fundación Marta Tejiendo Futuro, a día de hoy sus responsables están centrados en tres. Se trata de ‘La madriguera’, ‘Eus-Cádiz’ y Júbilo, tres proyectos actualmente en fase de desarrollo y que esperan poner en funcionamiento en un plazo de cinco años.

El primero de ellos, ‘La madriguera’ está pensado para “madres solas que por voluntad propia o no se encuentran en estado vulnerable, sin acompañamiento, sin apoyo, sin nada”, apunta.

Con ello se pretende que estas mujeres “no se vean obligadas a abandonar a su criatura y las podamos acompañar en el proceso, digamos, perinatal. Embarazo, nacimiento, posparto y crianza primera. Básicamente es eso, crearles un espacio en el que ellas puedan residir, estar atendidas, poder ayudar a atender a sus criaturas, y también, de alguna manera, entrenarlas para cuando salgan de allí, poder tener un grado de autonomía suficiente y una vida digna”, explica María Fuentes.

Cartel de la fundación.

‘Eus-Cádiz’, por su parte, tiene especial apego a Marta, “porque ella nació en Cádiz, pero se formó como chef en Euskadi. Para ella, el País Vasco fue importante, muy importante, marcó mucho su vida y su profesión. Pero también lo fue Cádiz, nació aquí y murió aquí. Entonces, ‘Eus-Cádiz’ pretende ser el restaurante que ella soñó, un restaurante no muy grande, en el que lo más importante fuera la atención a las personas, la belleza, la calidad, los alimentos de origen orgánico, ecológico, el respeto y la buena formación”. En definitiva, “un lugar humano, un lugar de encuentro en el que también haya un lugar de aprendizaje, o sea, soñamos con que ese restaurante vaya acompañado de lo que sería una escuela profesionales”.

El último pilar de la terna, Júbilo, tiene que ver con la gente mayor, “un hogar, no una residencia”. “Está pensado para personas mayores de 60, que sabemos también la realidad social que tenemos, no nos gusta ni estamos de acuerdo con vivir obligadamente en una de las residencias terribles que existen. Hablamos de un lugar humano, cálido, en contacto con la naturaleza, donde puedan intercambiar con sus iguales, pero también con otras generaciones, que es una de las ideas centrales del proyecto, es que sea un proyecto intergeneracional”, destaca Rosa Bautista.

“Son esos tres sueños, los dos primeros, muy relacionados con la propia vida de mi hija y con la mía, porque yo me he dedicado, durante mis 45 años de vida profesional a lo materno-infantil, básicamente, a las mujeres, a lo materno-infantil y a lo perinatal. Entonces, eso es un sueño personal y profesional a la vez”, añade María Fuentes.

Fundación Marta Tejiendo Futuro

Buena acogida a través del crowdfunding

A pesar de que la fundación apenas lleva unos meses en funcionamiento, la receptividad de la sociedad respecto al proyecto “nos ha sorprendido”, aseguran Rosa Bautista y María Fuentes. “No es cierto eso que corre por ahí de que cada uno va a lo suyo y a la gente no le interesa la política, no le interesa lo social. Sí interesa, pero no la política de ahora, sino algo real y que resuene con tu corazón o ideales, eso lo estamos comprobando y eso que ninguno de los que estamos aquí somos mediáticos”.

De momento, sus fundadores han puesto en marcha una campaña de crodwfunding, en castellano hacer un donativo, en la que se puede colaborar con esta primera fase del mismo. La idea es llegar a los 37.000 euros en los próximos días (acaba el próximo día 13) de diciembre, y la contribución puede ir desde los 10 euros a los 2.000. Es por ello que desde este colectivo se apele “a la población receptiva, sensible y de buena voluntad para cooperar con nosotros”, ya no sólo a nivel económico sino también “mediante otro tipo de colaboraciones. A día de hoy necesitamos materiales, recursos, trabajos específicos e incluso su tiempo”.

Entretanto, la fundación trabaja ya en otro cometido fundamental, ser declarada de interés social, un reconocimiento que debe salir del Ayuntamiento de Arcos pero que de momento“va por buen camino”, aseguran.