La adopción les cambia la vida

El día que adoptaron a Lancelot le transformó su vida. Este perro y su hermana fueron abandonados por su dueño cuando eran unos cachorros. La protectora No Me Abandones los encontró amarrados a un árbol y en malas condiciones. Y los voluntarios los llamaron Lancelot y Ginebra, sus nombres hacen referencia a la película de ‘El rey Arturo’. A la hembra la adoptaron de momento, pero el macho se quedó solo. Y aunque en la protectora era feliz, necesitaba una familia.

Charo y Juan de Dios aparecieron en el momento oportuno para adoptar a Lancelot. Después de dos años en la protectora, este perro cumple ya tres años en su casa de acogida, gesto que agradece a sus dueños adoptivos con muestras de afecto.

“Ayer llegó mi hijo de Almería y Lancelot estaba en la alfombra del salón dormido; se sacudió de momento y cogió uno de los muñecos que tiene, porque siempre nos recibe con un regalo”, este es uno de los episodios que relata Charo, quien detalla que no solo es cariñoso sino que también es capaz de detectar cuándo le sucede algo a sus dueños ante situaciones de emergencia.

De hecho, en cierta ocasión Charo se desvaneció en una de las habitaciones de la vivienda familiar y Lancelot no paró de insistir a Juan de Dios durante media hora para que fuera donde se encontraba su esposa. Ella misma explica que “ entonces mi marido se levantó y se dio cuenta de que me había desmayado por el perro”.

A este perro le encanta el agua, y cualquier plan en compañía de los miembros de su familia adoptiva. Cuando van a pasear Lancelot no pierde de vista a ninguno de sus dueños. Estos recuerdas que una vez lo dejaron en casa de una voluntaria de la protectora. Le llevaron su comida y juguetes, pero al cabo de unos días recibieron la llamada de la voluntaria alertando de que el perro no quería jugar, ni apenas comer, apatía que puede deberse a que el perro sintiese al dejarlo en otra casa con todas sus cosas que lo estaban abandonando de nuevo.

Entre la mascota y los nietos de Charo se ha creado además un gran vínculo. Lo primero que hacen los pequeños cuando van a casa de sus abuelos es buscar al perro, cuenta Charo entre risas. A pesar de su pasado, este perro no ha dejado de confiar en las segundas oportunidades y gracias a esta protectora de animales y a esta familia se encuentra mejor que nunca.

'No Me Abandones' pronto cumplirá 20 años ayudando a perros abandonados a recuperarse, y a encontrar a una nueva familia que sepa cómo cuidarlos. Esto es un trabajo diario, ya que los perros no están atendidos los 365 días del año, y además hay que mantener el refugio. “ Nosotros vamos todos los días del año incluida feria, Semana Santa, Navidad y verano. Estos perros salen dos veces al día mañana y tarde, porque sino seria una tristeza y todos los días le damos su medicación y limpiamos” explica Fátima, la presidenta de la protectora.

Los recursos con los que cuentan proceden de los socios, padrinos, voluntarios y el trabajo que hacen. Asimismo, una gran fuente de financiación es el calendario que llevan 15 años haciendo y se venden más de 3.000 ejemplares.

La protectora tiene una media de 100 perros en su refugio, pero tienen una lista de espera, ya que hasta que un perro es adoptado no pueden acoger al siguiente. "Valoramos los casos y siempre ponemos por delante al que más lo necesita, y hay casos por supuesto que aunque no tengamos sitio no podemos mirar para otro lado aunque no tengamos sitio” indica la presidenta.

Actualmente, en el refugio de la protectora hay 99 perros y otros 15 están en la casas de acogida permanentes, que son utilizadas cuando un perro enfermo necesita cuidados especiales, para permanecer en las mismas hasta que es adoptado.

La protectora necesita, no obstante, más casas de acogidas para aquellos animales que no pueden ir directamente al refugio, motivo por el que realizan campañas a través de Facebook para captar interesados. Desde octubre del año pasado hasta la fecha se han adoptado 50 perros.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el Centro Zoosanitario de Jerez se encuentran una media de 900 perros, que rotan en función de las adopciones y las devoluciones a los propietarios. A través de la página web ‘El Club de las Mascotas’ en la que los ciudadanos pueden ver los perros que se encuentran en el centro para posteriormente adoptarlos, facilita la salida de estos animales.

El delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección y Bienestar Animal, Rubén Pérez cuenta que “actualmente hay siete parques caninos ya construidos, y vamos a construir cuatro parques más. Para que disfruten de un bienestar, que tengan un lugar donde puedan soltarlo y correr, desarrollar conductas propias de su especie que es parte del bienestar animal y que eso se haga de una forma que proteja los intereses del vecindario”.

La sociedad debería concienciarse de que los perros tienen sentimientos y también debería responsabilizarse de estos animales.