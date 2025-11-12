La borrasca Claudia traerá lluvias y viento a Jerez a partir del jueves

Mapa de Andalucía con la previsión para este miércoles con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas en la vertiente atlántica

La nueva borrasca de gran impacto de este otoño, bautizada con el nombre de Claudia, entrará este miércoles con fuerza en el archipiélago canario y se desplazará a partir del jueves a la península donde dejará importantes precipitaciones y fuertes rachas de viento.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el temporal impactará hoy en Canarias con lluvias que podrían acumular 100 litros por metro cuadrado en doce horas por lo que se han activado avisos amarillos por tormentas, lluvias, viento y oleaje en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

La previsión incide en que estas lluvias irán acompañadas con fuertes rachas de viento del suroeste, que pueden generar caídas de ramas o árboles y de cornisas o elementos constructivos vulnerables o en mal estado. De forma paralela, también se registrará un temporal costero que puede afectar a puertos y paseos marítimos.

La Agencia Estatal prevé que la borrasca se desplace a la Península en las próximas horas dejando cielos cubiertos y precipitaciones en amplias zonas del país, que serán especialmente intensas en Galicia y extremo occidental del sistema central y la cordillera Cantábrica.

Aemet Andalucía es más específica y destaca que "debido a la presencia de la borrasca Claudia, al menos, entre el jueves 13 y el domingo 16 de noviembre las precipitaciones serán muy probables en gran parte de la comunidad pudiendo extenderse a principios de la próxima semana".

Lluvias y viento en Jerez a partir del jueves 13

De momento, Meteorología anuncia para este miércoles en Jerez de la Frontera y su campiña cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso ya que las máximas alcanzarán hoy los 25º.

Habrá intervalos de nubes altas por la tarte mientras que los vientos soplarán de componente sur a sureste de flojos a moderados.

Sin embargo, la situación meteorológica cambiará notablemente a partir de mañana jueves, en la que la borrasca Claudia provocará tiempo inestable con lluvias y fuerte viento.

La previsión de la Aemet apunta a cielos cubiertos con lluvia y un acumulado de 1,2 litros de agua en las ocho primeras horas de la jornada. Por la tarde, las opciones de precipitaciones si disparan al 100% e incluso avisan que, entre las 20:00 y las 21:00 horas podrán caer 5 litros.

Habrá que estar pendiente de partes sucesivos de la Aemet sobre estos posibles aguaceros por si pudieran ser localmente fuertes y acompañados de tormentas.

Las rachas de viento ganarán fuerza a partir del jueves con velocidades medias por encima de los 35 kilómetros por hora, que serán de componente sureste por la mañana y de sur por la tarde.

Este temporal de lluvia y viento ya ha motivado la activación de un aviso amarillo para este jueves en la costa gaditana por fenómenos costeros.

El aviso se activará entre las 19:00 horas y la medianoche por viento de suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7 con olas de hasta 4 metros.