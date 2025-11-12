La calle Lealas de Jerez estará este miércoles cortada al tráfico

La calle Lealas, situada en el centro histórico de Jerez de la Frontera, permanecerá cerrada al tráfico este miércoles 12 de noviembre de 2025.

Según informa el Ayuntamiento de Jerez, en sus perfiles oficiales de Facebok y X, esta interrupción de la circulación viaria se debe a unos trabajos de una obra que se está acometiendo en un inmueble de la citada vía.

"La previsión es restablecer el paso a las 22:00 horas de la noche, aproximadamente", apunta el Consistorio jerezano.

Recogida de naranjas en el recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos

Por otro lado, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Servicios Públicos y de la concesionaria de Parques y Jardines, OHL-Ingesan,comenzó la recogida de naranjas agrias de los árboles que se encuentran en el recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos que se celebrará la próxima Navidad.

El objetivo de estas labores es facilitar la visibilidad de los cortejos y evitar que las naranjas caídas puedan ser un elemento resbaladizo en el acerado y la calzada.

Este lunes las tareas se han estado desarrollando en la calle Lancería y la intención es abarcar progresivamente, en los próximos meses, todo el arbolado de la ciudad y de las localidades de la zona rural. Según los datos de Medio Ambiente, Jerez cuenta con una población de en torno a 10.000 naranjos.

Desde el Ayuntamiento se agradece a los comerciantes, hosteleros y ciudadanía en general su colaboración para facilitar a los operarios la realización de esta retirada de naranjas.

Como dato estimativo, el pasado año en la primera fase de recogida de naranjas antes de Navidad, se recolectaron alrededor de 80.000 kilos de fruto. La previsión es que la campaña, que se prolongará en los próximos meses hasta febrero o marzo, se acerque al millón de kilos recogidos de naranjas agrias.

La empresa de gestión de parques y jardines se encarga de estos trabajos, según está estipulado en el pliego de condiciones. Las naranjas agrias recogidas se pueden destinar a distintos tipos de fines, la cosmética, la alimentación animal, biogás y esencias alimentarias, entre otros.