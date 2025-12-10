Estas son las horas con más probabilidad de lluvia este miércoles en Jerez

Las lluvias este miércoles serán moderadas en Jerez de la Frontera

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles 10 de diciembre en Jerez de la Frontera y su campiña cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas sin descartar que sean persistentes en algunos tramos de la jornada.

Las lluvias, ya se han dejado notar en la ciudad desde esta pasada madrugada con casi tres litros de agua por metro cuadrado en dos horas, según los registros de la estación de la Aemet en el Aeropuerto de Jerez.

Según prevé Meteorología en su página web, la probabilidad de que se registren chubascos en Jerez y su zona rural son, hoy, del 100% hasta las 18:00 horas y del 55% para el resto de la jornada.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso hasta los 10º y las máximas se mantendrán en torno a los 15º.

Los vientos soplarán moderados y variables de componente sudeste y este con rachas máximas de hasta 15 kilómetros por hora.

Acumulado de lluvia por horas este miércoles en Jerez

Según vaticina la Agencia Estatal por tramos horarios para nuestra ciudad, a esta hora (08:30 horas de la mañana) la predicción apunta a estos acumulados de agua a lo largo de este miércoles 10 de diciembre:

·11:00 horas: 0,3 mm

·12:00 horas: 0,3 mm

·13:00 horas: 0,4 mm

·14:00 horas: 0,4 mm

·15:00 horas: 0,6 mm

·16:00 horas: 0,3 mm

·17:00 horas: 01 mm

·19:00 horas: 0,2 mm

·20:00 horas: 0,1 mm

·21:00 horas: 0,1 mm

El tiempo en Andalucía: aviso amarillo en Huelva

La Aemet ha activado para este miércoles, 10 de diciembre, avisos de nivel amarillo en varias zonas de la provincia Huelva debido a la previsión de lluvias con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según informa Meteorología, los avisos por precipitaciones estarán en vigor desde esta medianoche hasta las 12,00 horas de este miércoles en las comarcas onubenses de Aracena, el litoral, Andévalo y Condado.

Para la jornada de este miércoles en Huelva se esperan cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, más intensas durante la primera mitad del día, pudiendo ser localmente persistentes y ocasionalmente fuertes.

Las temperaturas mínimas registrarán un ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán. Además, durante la jornada soplarán vientos del sur con intensidad moderada en el litoral y de componente este, flojos, en el resto del territorio.