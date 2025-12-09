Una turista de El Salvador sobre la Zambomba de Jerez: “Todos salen a la calle a celebrar la Navidad y ni siquiera estamos en Navidad”

El mítico edificio del Gallo Azul, las vitrinas de las pastelerías del centro o la Alameda Vieja son algunas de las imágenes que introducen el vídeo de Ingrid, una salvadoreña en España que se ha animado a pasar un día en Jerez para mostrar cómo se vive la Navidad en esta parte de Andalucía y vivir la experiencia.

Todo lo vivido y sus impresiones lo muestra en un vídeo que comparte en su propio canal de Youtube en el cual sube contenido en relación a su vida, viajes y aventuras por el mundo. Recuerda que Jerez es una de las ciudades más importantes de la provincia de Cádiz con 214.000 habitantes, ubicada a una hora de Sevilla, así como que “es conocida por su vino, los caballos y su arte y una tradición que se respira en cada esquina”.

Ingrid se ha desplazado a Jerez para mostrar las tradiciones, su comida y las celebraciones que sólo encuentras en este lugar. Sin embargo, realiza una primera parada en la ciudad en el Alcázar. “Nada más entrar se percibe su imponente presencia, salas, cuadros y hasta una antigua farmacia que nos transporta al pasado. Cada rincón refleja siglos de historia y tradición mostrando cómo el lugar ha sido clave para la ciudad a lo largo del tiempo”.

Se adentra en los baños árabes de Jerez, usados para la higiene, el relax y la socialización en esa época. De ellos se detiene en una curiosidad: "Las estrellas en el techo no son sólo decoración, permite que entre la luz natural y que ventile el espacio, creando un ambiente único que los hace tan especiales".

Incide en la importancia del vino en Jerez, nombra a Bodegas Tío Pepe, y cuenta que tiene denominación de origen porque es muy conocido a nivel internacional, “de hecho es uno de los vinos favoritos de la Casa Real británica”. “Degustar las diferentes variedades es una experiencia que debes vivir si vienes por la ciudad”, recomienda la turista salvadoreña.

Sin hacer mención la capitalidad española de la gastronomía 2026 de Jerez, asegura que se trata de una de las ciudades andaluzas donde mejor se come. Ella almorzó en La Gabriela, en plaza Plateros. Allí tomó vino, queso payoyo, y un “reconfortante menudo jerezano calentito perfecto para disfrutar de una tarde especial”.

Tras pasar un día completo en la ciudad de Jerez, recorrer sus calles y lugares emblemáticos, por fin se adentra en una zambomba que tiene lugar en la Alameda del Banco. En las imágenes la gente se encuentra en torno a una candela entonando ‘La Virgen lavaba’. “Personas cantando, niños y mayores, villancicos, instrumentos típicos, bulerías, de eso va la Zambomba”, dice. Tras vivir en primera persona una zambomba de Jerez, admira que esta ciudad conserve las tradiciones, algo único de ver. “Me ha impresionado. Es muy interesante como todos salen a la calle a celebrar la Navidad y ni siquiera estamos Navidad, pero aquí el ambiente navideño ya se siente en cada esquina", afirma Ingrid en su vídeo.

Termina mostrando el alumbrado del centro de la ciudad, el árbol de la plaza del Arenal, así como de las calles principales para concluir con una pregunta a sus seguidores: “¿Cómo se dice Zambomba o zambombá?”.