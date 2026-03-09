La semana arranca inestable con lluvias este lunes y martes en Jerez

El tiempo inestable con lluvias regresará este lunes y martes a Jerez

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes y martes el regreso de la inestabilidad por el paso de una Dana que dejará lluvias, al menos hoy débiles, y durante las dos próximas jornadas en Jerez de la Frontera y su campiña, según vaticina en su predicción publicada en su página web.

Y es que, como explica la Aemet, el tiempo durante la semana del lunes 9 al domingo 15 de marzo "estará condicionado por el paso de un sistema de bajas presiones Dana que provocará precipitaciones en la mayor parte del territorio peninsular y Baleares".

"Con incertidumbre, es probable que vayan a menos en el tramo final de la semana. Las temperaturas serán inferiores a las habituales para la época del año en la mayor parte del oeste y mitad sur peninsular, así como en Canarias", añade en la predicción.

Además, es probable que nieve en alta montaña, Aquí la cota de nieve en la Sierra de Cádiz baja este lunes hasta los 1.100 metros de altura.

Por otro lado, hoy predominará viento moderado de componente oeste y noroeste con rachas máximas de hasta 15 kilómetros por hora. Mañana soplarán vientos, principalmente, de componente norte.

Las temperaturas apenas registrarán cambios con 17 grados de máxima y 8 grados de mínima.

En alerta seis comunidades autónomas

Seis comunidades están hoy en alerta amarilla (peligro bajo), tres de ellas por nevadas, con acumulados significativos en zonas de montaña de la cordillera Cantábrica y sistema Central, a las que se suman Baleares por lluvias intensas, y Galicia y Canarias por fenómenos costeros.

Las tres comunidades en alerta amarilla por nevadas son Madrid, Asturias y Castilla y León, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Nevará en montañas de la mitad norte a una cota de 1.300/1.500 metros bajando en su parte occidental hasta los 800/1.200 metros.

En la sierra de Madrid se acumularán más de 5 centímetros de nieve a partir de 1.100-1.200 metros.

En el sistema central en las laderas de Salamanca, Ávila y Segovia se acumularán más de 10 centímetros desde 1.200 metros, al igual que en la zona de Sanabria, en Zamora.

También se registrarán esos espesores de nieve a partir de 1.200 metros en la cordillera Cantábrica de León.

Por otra parte, en el norte de Baleares, bajo aviso por precipitaciones, podrán ser localmente fuertes, acompañadas de tormenta y granizo ocasional.

En el litoral gallego, en zonas de A Coruña y Pontevedra, en alerta por fenómenos costeros, las olas podrán alcanzar entre 4 y 5 metros.