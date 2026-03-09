La candidatura de Jerez 2031 va a Madrid con el respaldo de un proceso transparente y participativo

Imagen de la puesta en marcha y presentación de la candidatura de Jerez 2031, que este martes afronta su primer examen.

A pocos días de la defensa de la candidatura de Jerez 2031 ante el jurado internacional -que tendrá lugar el martes 10 de marzo en el Ministerio de Cultura-, el proyecto llega a esta cita respaldado por un extenso proceso transparente y participativo.

Es por ello que el gobierno municipal, junto al resto del Consejo Rector que conforman Diputación, Universidad y Confederación de Empresarios, expresa su agradecimiento a la ciudadanía, a los agentes culturales, sociales y educativos, así como a las entidades de la provincia que han participado en la construcción de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.

Tal y como informó el Consejo Rector de Jerez 2031 ante los medios de comunicación a principios de esta semana, la candidatura se desarrolla desde un paradigma de gestión cultural participativa y una visión de ciudad trabajada desde la base, cuyo objetivo es cohesionar al conjunto del ecosistema cultural y social, fomentando la inclusión y la diversidad como valores estratégicos.

Es por ello que en este último año, Jerez 2031 ha intensificado las acciones participativas, consolidando espacios de diálogo y co-creación con agentes culturales, educativos y sociales.

Entre los hitos más destacados, se encuentran la celebración de Ágoras Ideas Lab, con la participación de más de 90 agentes de la ciudad y la provincia, generando cerca de 100 propuestas. Estos encuentros se caracterizaron por su amplia representación, intensidad del debate y capacidad de generar conexiones y colaboraciones transdisciplinarias.

La dinámica incluyó ágoras vinculadas al ámbito cultural, profesional y ciudadano, así como sesiones específicas con jóvenes, con enfoque educativo y de carácter social, reforzando la dimensión inclusiva y sostenible del proyecto.

Posteriormente se celebraron las Ágoras Projects Lab, donde más de 50 agentes presentaron y compartieron más de 80 proyectos concretos en distintos ámbitos y disciplinas. Estos laboratorios de co-creación constituyen una red de intercambio estratégica que ha permitido integrar las propuestas en las diferentes líneas de programación del primer libro de candidatura (bid book).

Paralelamente, la Oficina Técnica, junto a la Asistencia Técnica de la candidatura y el Ayuntamiento, han impulsado, además, sesiones informativas, la revisión del Plan Estratégico Cultural, la elaboración del Estudio de Prácticas y Hábitos Culturales y la cartografía online de equipamientos culturales; todos estos documentos son accesibles en www.jerez2031.com, reforzando la transparencia, la gobernanza participativa y la construcción colectiva del proyecto.

También hay que recordar el Forum Jerez 2031 que reunió a más de 350 profesionales del ámbito cultural, creativo, patrimonial y educativo de la provincia de Cádiz, que siguió con el encuentro de alcaldes en el que se incorporaron proyectos locales al programa cultural de la candidatura.

Igualmente, desde Jerez 2031 se ha participado en otros foros externos de carácter provincial organizados por diferentes medios de comunicación en el que se ha debatido la creación de sinergias y una estrategia conjunta.

Encuentro de devolución con los participantes

Otro de los hitos recientes del proceso ha sido el encuentro directo con los participantes, celebrado recientemente en el Palacio de Villapanés, concebido como una acción de devolución tras la elaboración del bid book. A pesar de que la aspiración al título europeo responde a una convocatoria competitiva donde Jerez se presenta junto a otras ocho ciudades españolas, esta sesión, informativa y participativa, permitió a los agentes culturales, sociales y educativos que habían aportado sus ideas y proyectos conocer las líneas principales del libro de candidatura, aclarar dudas, plantear consultas y explorar escenarios futuros. Esta interacción facilitó la comprensión del proyecto.

Comisión Especial de Capitalidad Cultural

Dentro de las acciones recientes, cabe destacar los encuentros mantenidos tanto con el Consejo Cultural de la ciudad como con la Comisión Especial de Capitalidad Cultural, que han propiciado un diálogo cercano y constructivo en torno a la candidatura.

Esta última sesión con la Comisión Especial, celebrada a final de esta semana en el Ayuntamiento y que ha supuesto el colofón a todas las actuaciones de participación durante esta primera fase de la candidatura, contó con la presencia de los representantes de los grupos políticos de la Corporación Municipal, así como de los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Antonio Real, y de los delegados municipales Francisco Zurita, Nela García, Francisco Delgado y Belén de la Cuadra. También asistieron los miembros del equipo de la Oficina Técnica de la candidatura Jerez 2031, de la Asistencia Técnica y del equipo técnico municipal involucrado en la candidatura.

Entre los asuntos tratados se encuentra la dinámica de las defensas de las distintas ciudades que concurren en la aspiración al título de European Capital of Culture 2031 y el repaso a las actividades más recientes que han reforzado el posicionamiento de Jerez. Entre ellas, la participación de Jerez 2031 en eventos creativos y artísticos de la ciudad, la jornada de inclusión con la ciudad maltesa de Victoria y el hermanamiento entre ambas ciudades, así como la presentación en la ciudad de la revista Periférica Internacional, referente en gestión cultural y editada por la Universidad de Cádiz.