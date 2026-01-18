Jerez evitará la borrasca Harry pero no un frente con lluvias a partir del miércoles

La celebración de San Antón en Jerez está prevista el próximo domingo 25 de enero si las lluvias no vuelven a cancelarlo.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una tregua de agua en Jerez de la Frontera y su campiña desde la tarde de este domingo día 18 hasta el próximo miércoles 21 de enero, según publica en su página web.

Tras unas jornadas atrás con precipitaciones persistentes, sobretodo el martes y el pasado viernes con casi 15 litros en ambas fechas, Jerez y su zona rural arrancan este lunes 19 de enero con cielos despejados y poco nubosos sin riesgo de nuevas lluvias.

No obstante, una nueva borrasca entrará en las próximas horas por el este de la península procedente del norte de África y que afectará a las comunidades autonómicas cercanas al mar Mediterráneo, es decir, Cataluña, Valencia y Baleares.

La borrasca Harry, nombrada en esta ocasión por la Aemet, no afectará a Andalucía y tenderá a perder fuerza a partir del martes 20 de enero.

Sin embargo, la llegada de un nuevo frente frío por el oeste de la península que dejará chubascos en Galicia, Castilla y León, Extremedura y Andalucía, con incidencia en las provincias occidentales de Huelva, Sevilla y Cádiz.

Aqui, en Jerez y su campiña, se prevén cielos cubiertos desde el miércoles 21 y hasta el próximo fin de semana. En principio serían precipitaciones moderadas en las que, de momento, no vendrán acompañadas de tormentas.

Habrá que estar pendiente de sucesivos partes de la Agencia Estatal para afinar la probabilidad de lloviznas en cada jornada.

En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas caerán este lunes hasta los 2 grados centígrados aunque se repondrán hasta los 9º a partir del miércoles por la reaparición de las precipitaciones.

Las temperaturas máximas rondarán esta semana entre los 13º y los 16º.

Soplarán vientos variables y moderados de componente, principalmente noroeste y suroeste. Las rachas más intensas se prevé las tardes del miércoles y sábado con 20 y 25 kilóemtros por hora respectivamente.