El transporte, la hostelería y las labores administrativas tiran de la economía de Jerez

El sector servicios sigue siendo vital para la economía jerezana. No en vano, ocho de cada 10 empresas inscritas en la Seguridad Social pertenecen a esta actividad económica, una proporción que lleva años prácticamente invariable, circunstancia que corrobora el inmovilismo del modelo económico jerezano. El número de empresas aumenta, incluso unas décimas por encima de la media autonómica y provincial, pero en los últimos años ha continuado perdiendo peso sectores como la industria y la agricultura, mientras que la construcción está volviendo a registros similares a los años de bonanza del ladrillo.

Diciembre cerró con 5.962 empresas inscritas en la Seguridad Social, el registro más alto en un cierre de año desde que los organismos estadísticos oficiales (Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) publica este estudio basado en el Fichero de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, que gestiona la Tesorería General de la Seguridad Social. El crecimiento ha sido del 1,5% respecto a 2024, aunque bien es cierto que a lo largo del año pasado en la ciudad se llegaron a contabilizar más de 6.000 empresas, el mayor registro en toda la serie histórica. Mientras, el crecimiento en Andalucía fue del 0,7% y en la provincia del 1,1%.

A lo largo del pasado año, el sector servicios aumentó un 2,4%. El comercio minorista sigue siendo la actividad que concentra un mayor número de empresas con 916 compañías inscritas, un número prácticamente similar al del año pasado. Ahora bien, esta actividad económica lleva años teniendo un lento retroceso puesto que a principios de la pasada década llegó a contar con más de un millar de empresas dadas de alta en los registros oficiales.

Tras esta, la hostelería es la segunda actividad con más empresas con unas 736 empresas, un 12,5% más en comparación con 2024. Se da la circunstancia de que la restauración es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos 10 años —en 2015 había unas 600 firmas dadas de alta—. Mientras tanto, a lo largo del pasado año, las actividades que más crecieron en número de inscripciones en los ficheros oficiales fueron las que se encuentran incluidas dentro de los epígrafes de transporte (ya fuera de personas o de mercancías), actividades administrativas, que crecieron más de un 17%, y de servicio a edificios y actividades de jardinería, que aumentaron casi un 12%.

La recuperación de la construcción

La construcción es uno de los sectores que vuelve a tirar de la economía jerezana pues, poco a poco, está volviendo a los registros que tuvo en años de bonanza. De hecho, 2025 acabó con el mayor número de empresas inscritas en este sector en la serie histórica, concretamente 504, un 1,8% más que en el año precedente.

De manera pormenorizada, crecieron las inscripciones tanto en la construcción de edificios como en la construcción especializada (un 0,8 y un 3,4%, respectivamente). En cambio, las compañías vinculadas a la ingeniería civil se redujo un 5,9%.

Bajada de la industria

El 6,2% de las empresas domiciliadas en Jerez están adscritas a la industria, un sector que ha perdido algo de peso en la economía local en los últimos años, aunque bien es cierto que desde hace más de una década esta no ha representado más del 7% del total de las inscritas.

De este modo, la industria manufacturera decreció un 3,4% en el último año debido a la reducción de empresas dedicadas a la reparación e instalación de maquinaria y equipos (un 9%) y la fabricación de bebidas (un 2,7%). Por el contrario, aumentó la fabricación de muebles y las artes gráficas, con crecimientos de dos dígitos.

Finalmente, el número de empresas vinculadas al sector agrícola disminuyeron un 3,4% situándose en 345 industrias. Este número mantiene una tendencia de caída en los últimos años.