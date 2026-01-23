La borrasca Ingrid dejará otro fin de semana lluvioso en Jerez

Las precipitaciones se extenderán más allá del fin de semana en Jerez de la Frontera

El paso de la borrasca Ingrid en Jerez de la Frontera y su campiña dejará, desde este viernes y durante todo el fin de semana, cielos muy nubosos cubiertos de precipitaciones moderadas que podrían venir acompañadas de tormentas, según publica la Agencia Estatal de Meteorología en su página web.

Además, la borrasca Ingrid traerá hasta Jerez y su zona rural fuertes rachas de viento de componente oeste, con ráfagas máximas de 30 kilómetros por hora y un descenso de la cota de nieve en la Sierra de Cádiz hasta los 800 metros de altura.

Según el pronóstico de la Aemet, las temperaturas máximas rondarán en nuestra ciudad entre los 16º y los 13º en las próximas jornadas mientras que las mínimas oscilarán entre los 7º y los 9º.

En general, soplará viento moderado de oeste durante el fin de semana aunque se registrarán episodios de fuertes rachas con ráfagas máximas de hasta 30 kilómetros por hora previstas en las horas centrales del viernes y de 25km/h durante la jornada del domingo.

Como decimos, y según el vaticinio de la Agencia Estatal, las precipitaciones serán generalizadas en la zona desde este viernes y, hasta al menos, el jueves de la semana que viene.

Además de cielos cubiertos con chubascos, este temporal atlántico asociado a la borrasca Ingrid llega con una masa de aire polar que está rebajando la cota de nieve en buena parte del país (Ya hay 31 carreteras afectadas por nevadas en Castilla y León y Galicia).

Aquí, en nuestra provincia, la cota de nieve descenderá en la Sierra de Cádiz hasta los 800 metros de altura durante la madrugada del sábado, por lo que las precipitaciones podrían dejar heladas y algo de nieve.

La cota de nieve se mantendrá el resto del fin de semana entre los 1.300 y los 1.100 metros.

El tiempo en Andalucía: Aviso amarillo en el litoral y costa de Cádiz por oleaje y viento

La AEMET ha activado el aviso amarillo en las provincias de Cádiz Almería, Granada y Jaén por lluvias localmente fuertes en el área del Estrecho durante la madrugada, nevadas en las sierras orientales por encima de 1.200 metros y rachas muy fuertes de componente oeste en zonas del litoral y en cotas altas de la vertiente mediterránea.

El paso de la borrasca Ingrid deja este viernes en Andalucía, cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones moderadas durante la primera mitad del día, con probabilidad de ser localmente fuertes en el área del Estrecho.

Durante la mañana se abrirán algunos claros, aumentando de nuevo a muy nubosos y con precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este durante la tarde.

La cota de nieve se situará alrededor de los 1.000 metros, con nubes bajas y brumas matinales en las sierras Béticas.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o sin cambios, alcanzándose al final del día y las máximas con pocos cambios, con heladas débiles en las sierras orientales.

Los vientos serán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en los litorales y en cotas altas de la vertiente mediterránea.

Ingrid dejará en la península lluvias generalizadas, frío intenso y nieve

La borrasca Ingrid, que llega con temporal atlántico y una masa de aire polar, dejará el viernes precipitaciones generalizadas, que serán persistentes en Galicia y en el entorno del Estrecho, acompañadas de rachas fuertes de viento y mar, así como de probables nevadas en zonas bajas de Galicia y de la meseta norte, sin que se puedan descartar en zonas de la meseta sur.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología este viernes continuará activo el aviso rojo (riesgo extraordinario) en el litoral de Galicia, el naranja (riesgo importante) en Asturias, Cantabria y País Vasco, y el amarillo en Andalucía, Baleares y Ciudad de Ceuta.

Las precipitaciones serán generalizadas, pero menos probables y de carácter ocasional en Baleares, fachada oriental peninsular, Ebro y Cantábrico. En Galicia y entorno del Estrecho las acumulaciones podrán ser fuertes y persistentes y serán posibles las tormentas con granizo pequeño ocasional en Galicia y Andalucía occidental.

Tras el frente, una masa de aire polar provocará el descenso de la cota de nieve, desde aproximadamente los 1.000/1.300 metros a 600/800 metros en las mitades norte y oeste peninsulares y del entorno de los 1.400-1.700 a 1.000-1.300 metros en el sureste, incluso pudiendo descender de los 500 metros en Galicia.

Es probable que las nevadas afecten, además de a montañas, a Galicia, la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenaico, esperándose también en otras montañas del tercio oriental peninsular y sin descartar zonas de la meseta sur. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y meseta norte.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la Península, de forma más acusada en el cuadrante noroeste. En la mitad sureste permanecerán con pocos cambios o algunos aumentos en las máximas. también aumentarán en Baleares. En Canarias no habrá cambios.

Continuarán registrándose heladas débiles en zonas de la meseta Norte, localmente moderadas, en las montañas de la mitad norte, pudiendo ser fuertes en el Pirineo.

Soplará viento moderado de oeste y suroeste en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes con un temporal atlántico en el norte y con rachas muy fuertes en la mayor parte de litorales peninsulares, zonas de interior del tercio oriental, Baleares y montañas del norte. Viento de norte con intervalos fuertes en Canarias.