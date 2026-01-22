Qué hacer en Jerez este fin de semana: ópera, teatro y la Fiesta de San Antón

Imagen de I Tre Gobbi (Los tres jorobados), la ópera de salón del maestro sevillano Manuel García que se representará en el teatro Villamarta de Jerez

Charlas de Oxfam Intermón en el Campus de Jerez

El Campus de La Asunción de la Universidad de Cádiz en Jerez de la Frontera acogerá este próximo viernes 23 de enero dos conferencias relacionadas con la solidaridad, el consumo responsable y el comercio justo a cargo de dos responsables de Oxfam Intermón.

El salón de grados Manuel Asenjo del campus jerezano (Avenida de la Universidad S/N), será el escenario de las charlas ofrecidas por Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón, y Juanjo Martínez, responsable de área de productos y productores de coemrcio justo de la ong.

La primera ponencia de Franc Cortada, arrancará a las 10:00 horas de la mañana con el coloquio titulado 'Contra el imperio de los mnás ricos: Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios".

A continuación, tomará el turno de palabra Juan Martínez que, a las 11:00 horas, conversará con el público con el siguiente debate: 'Comercio justo: Frente a la desigualdad en el comercio internacional". El evento en el Campus de Jerez es de libre entrada hasta completar el aforo.

Desfile de Rocío Martín en la Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe del pasado año. / Christian Cantizano

Pasarela Flamenca Tío Pepe

La Pasarale Flamenca Tío Pepe Jerez 2026 arranca este jueves 22 de enero como un referente y lanzadera para la promoción de la moda flamenca, dando visibilidad a diseñadores emergentes y consagrados. En un marco incomparable donde se fusionarán desde los más puristas a la vanguardia más rompedora.

En esta edición, más de 70 diseñadores recorrerán la pasarela en el corazón de González Byass, en una experiencia 360º, como exponente de la moda flamenca manteniendo su firme compromiso con el talento joven, consolidándose como la única plataforma que alberga dos certámenes de jóvenes diseñadores: uno de ámbito andaluz y otro centrado en la provincia de Cádiz, patrocinado por la Diputación de Cádiz, que ofrecerán una oportunidad única a 20 nuevas promesas.

Para consultar horarios, programación y diseñadores, pinche en este enlace.

Wonderwall en concierto

El dúo jerezano Wonderwall, formado por los artistas José Manuel Peña y Fran Pena, actúa este viernes 23 de enero a partir de las 20:30 horas en el escenario de la sala La Quemá.

Ambos músicos realizan en Wonderwall un recorrido sonoro por los clásicos del rock y del pop en inglés. El backline principal está formado por dos guitarras acústicas.

El repertorio está formado por temas de The Beatles, The Rolling Stones, Bowie, Pink Floyd, Simon & Garfunkel, The Mamas and the Papas, Crowded House, The Eagles, The Cure, Oasis, etc..

Las entradas ascienden a diez euros con reservas vía whatsapp en el 676 758 188.

Conoce tu patrimonio: la Iglesia de la Victoria

El Museo Arqueológico de Jerez, dentro de su ciclo Conoce tu patrimonio, propone la visita a la iglesia de la Victoria, con una visita guiada gratuita en tres tandas a las 10:00, las 11:00 y las 12:00 horas de la mañana de este sábado 24 de enero.

La entrada es libre hasta completar el aforo y el punto de encuentro para la actividad será la puerta de entrada de dicha iglesia.

Cartel del Sherry Showdown #9: Carnaval Caótico que se celebra en la sala Paúl

Sherry Showdown #9: Carnaval Caótico

La sala Paúl de Jerez de la Frontera acogerá este sábado 24 de enero a partir de las 10:00 horas el Sherry Showdown #9: Carnaval Caótico, un nuevo torneo presencial de videojuegos basados en la saga Super Smash Bros. Si en la anterior edición se basó en la tradición jerezana de la Zambomba, este fin de semana le tocará al evento insignia de Cádiz, el Carnaval.

El torneo incluye las siguientes categorías: Ultimate Singles,con un formato de doble eliminación, al mejor de 3 o 5 juegos según la ronda, y con un máximo de 64 participantes; y Valhalla y Valhallinha (Amateur y Rookie Bracket), compitiendo con jugadores de tu mismo nivel en una competición mucho más ajustada! (Valhalla: 17-25) (Valhallinha: 33-49).

El precio de la inscripción asciende a cinco euros y en este enlace se puede formalizar para los interesados.

II Coloquio recital 'Vida y poesía'

La Asociación Pie de Página organiza su primer encuentro literario del año con un coloquio recital titulado Vida y poesía con la participación de las poetas Pilar Pardo Gil y María José Rico.

El acto será presentado por Raúl Pizarro y se celebrará en la librería de La Luna Nueva (Calle Eguilaz, 1) este sábado 24 de enero a las 13:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Ópera de salón con I Tre Gobbi

El teatro Villamarta, dentro de su Ciclo de Lírica, acoge la representación de la ópera de salón I Tre Gobbi (Los tres jorobados) basada en el intermezzo La favola de’ tre gobbi de Carlo Goldoni (1707-1793) y con música y texto del maestro sevillano Manuel García (1775-1832).

La obra es una coproducción del Teatro de la Zarzuela y la Fundación Juan March. La acción se inicia con la aparición en escena de Madama Vezzosa [Encantadora] (“Sí lo so, non replicar”), a la que pretenden al mismo tiempo tres nobles adinerados, aunque de escaso atractivo.

El reparto está liderado por Patricia Calvache (Madama Vezzosa), Aitor Garitano (conde Bellavita), Ángela Lindo (barón Macaco), Enrique Monteoliva (marqués Parpagnacco), Álvaro Copado (criado).

La función está prevista este sábado 24 de enero a partir de las 20:00 horas. Las entradas oscilan entre los 36 y 20 euros y están disponibles en este enlace.

César Déneken y Marina Armario, de la compañía jerazana El Estado,Teatro de la Confrontación durante la representación de 'El último árbol'

Obra de teatro 'El último árbol'

'El último árbol' es una obra teatral de la compañia jerezana El Estado, Teatro de la Confrontación, creada en 2025 por César Déneken y Marina Armario.

En esta pieza ambos creadores ofrecen un mundo devastado por una guerra interminable, donde la vida apenas sobrevive bajo el constante acecho de drones y bombardeos, dos desconocidos —un hombre y una mujer— se encuentran en la frontera entre la desesperanza y la extinción. El hambre, la sed y el silencio impuesto por el miedo a ser descubiertos marcan su día a día.

La obra se despliega sin palabras, en un lenguaje físico y poético, atravesado por la danza y la gestualidad. En escenas fragmentadas, los espectadores atisban los recuerdos traumáticos de ambos personajes, marcados por la violencia de la guerra y la pérdida.

La función arrancará este sábado 24 de enero a las 21 horas. La entrada cosntará de un donativo de 10 euro y se pueden hacer reservas previas en el número de teléfono 676 758 188

Fiesta de San Antón 2026

La tradicional fiesta de San Antón, pospuesta el fin de semana pasado por el mal tiempo, tiene previsto celebrarse este domingo 25 de enero en el parque González Hontoria a partir de las 10:30 horas de la mañana.

San Antón contará este año con algunas novedades como una serie de exhibiciones en las que tendrán especial protagonismo el perro ratonero bodeguero andaluz, los canes entrenados en agility y los que integran el equipo de la unidad de Bomberos. También se ha dado a conocer que las asociaciones protectoras de animales tendrán este año más participación, al igual que el Consejo Local de Medio Ambiente.

Como novedad este año también, los propietarios de mascotas participantes recibirán una invitación al Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez al formalizar la inscripción.

Como es tradicional, en este evento no faltarán actividades familiares, el desfile de mascotas participantes y la entrega de trofeos y se celebrará una nueva edición del concurso de dibujo que patrocina la empresa jerezana Bricopinturas.