El fin de semana será inestable en Jerez por la lluvia y el frío

Un frente frío cargado de agua dejará lluvias intermitentes este fin de semana en Jerez

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un fin de semana inestable con cielos nubosos y cubiertos con posibles tormentas en Jerez de la Frontera y su campiña, con predominio de las precipitaciones y el frío, según vaticina en su página web.

Los cielos estarán en las próximas cuarenta y ocho horas muy nubosos y cubiertos con lluvias que, en general, serán débiles aunque podrían estar acompañadas de tormentas, sobretodo durante la madrugada del próximo domingo.

Las temperaturas mínimas bajarán progresivamente desde los 8º previstos hoy hasta los 4º anunciados para la jornada dominical.

Las máximas se mantendrán con pocos cambios entre los 15º y los 13º, según la predicción de la Aemet.

Los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente oeste y noroeste entre este viernes y la tarde del sábado, en el que rolarán a dirección este.

La cota de nieve en la Sierra de Cádiz descenderá desde los 1.400 metros previstos este viernes a los 1.000 y 1.100 metros que se predicen para este sábado y domingo respectivamente

Mientras, y en lo que respecta a este viernes, el paso de un frente frío dejará otra jornada marcada por el tiempo inestable con precipitaciones.

La lluvia ya se ha dejado notar esta pasada madrugada en Jerez y su zona rural con diez litros de agua (9,6) recogidos entre las 02:00 horas y las 08:00 horas.

Según la estación de Aemet en el Aeropuerto de Jerez, a las siete de la mañana se contabilizaron casi cinco litros tras un fuerte aguacero.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal, los próximos chubascos se podrían registrar la tarde de este viernes entre las 18:00 y las 21:00 horas.

El tiempo en la península: Seis comunidades en alerta por nevadas y temporal marítimo

Galicia está este viernes en alerta naranja por temporal marítimo con olas de hasta 6 metros además de nieve -en este caso en nivel amarillo (riesgo bajo)-, a la que se suman otras cinco comunidades, también en amarillo, por alguna de dichas inclemencias sin descartar nevadas que podrán afectar a autovías en el norte peninsular.

Están en amarillo por nevadas la comunidad de Madrid y Castilla y León; además, por temporal marítimo, las comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Galicia está en naranja por oleaje de 5 a 6 metros en la provincia de A Coruña y en zonas de Lugo como A Mariña, al igual que Rías Baixas y el Miño (Pontevedra).

Además, se prevén nevadas en la montaña de Ourense con acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas en torno a 1.000-1.200 metros que podrán afectar a la A-52 en el límite con Sanabria (Zamora), lo que ha activado la alerta amarilla.

También está en amarillo por nevadas la zona de Sanabria, ante acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas y una cota por encima de 800-900 metros, al igual que en la cordillera Cantábrica de Palencia y en la ladera de León.

Asimismo se encuentra en nivel amarillo el sistema central de Ávila, Segovia y Salamanca, que registrarán nieve con espesores de 5 centímetros en 24 horas y la cota se situará en 900-1.100 metros.

En el caso de la sierra de Madrid, también en nivel amarillo, la cota se prevé a partir de 1.400 metros con espesores también de 5 centímetros en 24 horas.

Por otra parte, en nivel amarillo aunque por fenómenos costeros, están el litoral cántabro, el asturiano y el vasco, en donde se registrarán olas de 4 a 5 metros.

A su vez, la depresión central de Lleida, en Cataluña, está en alerta amarilla hasta las 10 horas por nieblas con visibilidad de 100 metros y el Pirineo de Girona hasta las 9 horas por temperaturas mínimas de hasta -6 grados en la Cerdanya.