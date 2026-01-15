Qué hacer en Jerez este fin de semana: del concierto de Pastora Vega a la Fiesta de San Antón

Pepe Viyuela, en el papel de Pablo Picasso, y Antonio Molero, en el de Eugenio Arias, en la obra de teatro El Barbero de Picasso

Presentación de una antología de Montiel de Arnáiz

La Fundación Caballero Bonald acoge la presentación de la antología de relatos Milagros selectos del autor Montiel de Arnáiz y publicada por la editorial Apache. El acto será presentado por el periodista David Gallardo y tendrá lugar en la sede de la Fundación (C/ Caballeros 17) este jueves 15 de enero de 2026 a las 19:30 horas. Se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje.

Sinopsis: Con este decálogo de cuentos, muchos de ellos basados en historias reales, volvemos a encontrarnos al Montiel de Arnáiz más literario y chispeante. Humor, ironía, brillantez y finales genialmente inesperados son esos milagros selectos utilizados por el autor gaditano en su tercer libro de relatos.

Presentación Cartel Orgullo LGTBIQAP+ 2026

Este jueves 15 de enero de 2026 en sala Compañía, a las 19:30 horas., tendrá lugar la presentación del Cartel del orgullo LGTBIQAP+ 2026. Este año conmemoramos los 25 años de la izada de bandera en el balcón del Ayuntamiento, de Jerez, "por lo que es un gran momento de celebración", destaca el Consistorio. La entrada es libre hasta completar aforo.

Teatro El Barbero de Picasso

El ciclo de teatro en el Villamarta sigue este fin de semana con la obra de comedia El Barbero de Picasso que será representada este viernes 16 a partir de las 20:00 horas.

El Barbero de Picasso es una hilarante comedia que toma como punto de partida la conocida relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris desde 1948. La obra representa los choques culturales en aquella Francia de exiliados que discuten animadamente —a la española— sobre toros, política o arte, mientras nos conducen a reflexionar sobre nuestro pasado; sobre nuestra ancestral incapacidad —también muy española— de comunicarnos para construir.

El reparto principal cuenta con los actores Antonio Molero en el papel de Eugenio Arias y Pepe Viyuela en el de Pablo Picasso. Las entradas tienen un precio único de 22 euros y están puestas a la venta en este enlace.

Romancero de Carnaval en La Quemá

Tras un parón de actividad por el periodo festivo de la Navidad, la sala La Quema de Jerez de la Frontera (Plaza Quemada, 5) retoma este fin de semana su habitual agenda de eventos con un romancero del Carnaval de Cádiz.

Tras un primer intento fallido el pasado mes de noviembre por las inclemencias meteorológicas, Romancero Sospechoso formado por el dúo de carnavaleros Txapela y Kiko Butrón trae por fin a Jerez 'Camina o reventa' ; la parodia que le reportó el primer premio de Romanceros de 2025 del Carnaval de Cádiz.

En este espectáculo se mofan de la tardanza del autobús de línea número 2 a su paso por la ciudad gaditana. La representación está prevista el viernes 16 de enero de 2026 a partir de las 21:00 horas de la noche. La entrada consta de un donativo de 10 euros y se permiten reservas en el número de teléfono 676 758 188

Syrah Morrison y un homenaje a Triana en La Guarida del Ángel

La Guarida del Ángel ofrece este fin de semana dos actuaciones de música en directo a cargo de Syrah Morrison y Miguel Zagúan, en formato trío rendirá homenaje al recordado grupo andaluz Triana.

Por un lado, este viernes 16 la formación Syra Morrison presentará en directo su primre álbum 'The Road', un fantástico trabajo donde la banda, comandada por su compositora y vocalista Maca González, ofrece un muestrario de canciones brillantes, estimulantes y sorprendentemente maduras para una formación de tan corto recorrido.

La delicada y personalísima voz de Maca es el núcleo del sonido de Syrah Morrison, y las composiciones se conciben en torno a sus expresivas y emotivas melodías pop.

'The Road' fue grabado en los estudios Grabaciones Sumergidas, y masterizado por Mario Alberni en Kadifornia.

El concierto de Syrah Morrison seráeste próximo viernes, 16 de enero, en La Guarida del Ángel, a las 22:30 horas. Las entradas anticipadas cuestan 10 euros + gastos de gstión y 12 euros en taqulla. Se pueden adquirir en este enlace.

Miguel Zaguán Trío

Por otro lado, el recital de Miguel Zaguán Trío en Jerez da comienzo a una pequeña gira de invierno por parte de este grupo para conmemorar el cincuenta aniversario del lanzamiento del primer disco de la banda sevillana, El Patio.

Miguel Zaguán a los teclados, lidera el trío con J. Antonio Molín a la batería y Miguel Carmona a la guitarra flamenca. El concierto en la sala La Guarida del Ángel (Calle Porvenir,1) este sábado 17 de enero a partir de las 23:00 horas. Las entradas disponibles tiene un precio de 15 euros más gastos de gestión y se pueden adquirir en este enlace.

Cuentacuentos en la Biblioteca Central

El programa anual 'Un, dos, tres… cuéntame otra vez' de la delegación de Cultura arranca este fin de semana en la Biblioteca Central de Jerez (Alameda del Banco, S/N) con la participación de Jesús Tirado, el programa anual 'Un, dos, tres… cuéntame otra vez', que cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de la animación lectora y las artes escénicas.

El programa 'Un, dos, tres… cuéntame otra vez' propone una experiencia participativa que combina la narración oral con dinámicas de animación, invitando a disfrutar de la tradición del cuento y a descubrir el fondo bibliográfico de cada biblioteca municipal.

La cita será a las 11:30 horas de este sábado 17 de enero.

I Rock Am Sherry

La escena del rock metal alternativo e independiente de la provincia de Cádiz y del resto de Andalucía está de enhorabuena por la celebración del primer Rock Am Sherry en la sala La Bodega Skate Center de Jerez de la Frontera.

El cartel de la primera edición de este festival, ligado a los sonidos Nu, Metal, Rap, Thrash y Groove Metal, está conformado por los siguientes grupos: Feral (Jerez), Súcube (Puerto Real), Miedo al Monstruo, Hellmeth (Jerez) y Break on a lesh.

La jornada de música en directo en La Bodega Skate Center (Calle Cañada Miraflores, 4Z) comenzará a las 17:00 horas del sábado 17 de enero y tiene previsto el cierre a medianoche. Las entradas tienen un coste de 12 euros anticipada (más gastos de gestión) y 15 euros en taquilla y están puestas a la venta en este enlace.

La artista malagueña Pasión Vega en una imagen reciente

Pasión Vega canta a Pedro Almodóvar

Pasión Almodóvar es un espectáculo en el que la cantante Pasión Vega rinde homenaje a las canciones más emblemáticas incluidas en las películas del director de cine Pedro Almodóvar.

La artista malagueña compartirá escenario con uno de los más reconocidos pianistas de jazz del panorama musical actual, Moisés Sánchez, quien también ha estado a cargo de los arreglos musicales. El concierto incluye hasta 15 canciones y estará dirigido por Joan Antón Rechi y coproducido por el Festival ClàssicAnd y Festival Castell de Peralada.

La cita será este próximo sábado 17 de enero a partir de las 20:00 horas. Las entradas tienen un coste de entre 26 y 36 euros y se pueden adquirir en este enlace.

Función en el teatro de La Gotera de La Azotea

La compañía Teatro sin desperdicio representará la obra 'La sexta luna este próximo sábado 17 de enero a partir de las 20:00 horas en el Teatro La Gotera de Lazotea. La entrada tiene un precio único de 10 euros.

Sinopsis: Dos veteranos y prestigiosos actores andaluces, Salvador Valle Almeda y Carlos Cabra, a bordo de la compañía ‘Sin desperdicio’, dan vida a Federico García Lorca en la función ‘La sexta luna’.

Se trata de un diálogo entre el autor y su obra, a propósito de uno de los títulos emblemáticos de García Lorca, ‘Poeta en Nueva York’, toda una experiencia sensorial y lírica, en una encrucijada histórica como la que vuelve a vivirse un siglo después.

Arranca el II Circuito Local de Carreras

El II Circuito Local de Carreras Populares se estrenará este próximo domingo día 18 de enero, a partir de las 10 horas, con la celebración de la Carrera Marianistas, organizada por el colegio Nuestra Señora del Pilar.

Los fondos de las inscripciones serán destinados a la ONG Acción Marianista. Los dorsales y camisetas conmemorativas se podrán recoger en el propio colegio, en las zonas habilitadas a tal fin, el sábado 17 de 11 horas a 13 horas y el domingo 18, desde las 08:00 horas a las 09:30 horas.

El II Circuito Local de Carreras Populares tendrá además de la VIII Carrera Marianistas (18 de enero), la XII Carrera Don Bosco (1 de febrero), la XIII Carrera Upacesur (21 de marzo), la III Carrera de la Cruz Roja (12 de abril) y la VIII Carrera de la Primavera (31 de mayo).

Fragmento del cartel anunciador de San Antón 2026 en Jerez.

Fiesta de San Antón 2026

El Parque González Hontoria acoge este domingo 18 de enero la tradicional fiesta de San Antón, que este año contará con algunas novedades como una serie de exhibiciones en las que tendrán especial protagonismo el perro ratonero bodeguero andaluz, los canes entrenados en agility y los que integran el equipo de la unidad de Bomberos.

También se ha dado a conocer que las asociaciones protectoras de animales tendrán este año más participación, al igual que el Consejo Local de Medio Ambiente. Además, los propietarios de mascotas participantes recibirán una invitación al Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez al formalizar la inscripción.

Para saber cómo inscribir a tu mascota y más información sobre el evento, pinche aquí.

El pianista jiennense Ramón Grau

Recital de piano de Ramón Grau

El pianista especializado en música española Ramón Grau ofrecerá un recital este próximo domingo 18 de enero a partir de las 19:00 horas en el teatro Villamarta.

El concierto constará de dos partes, una dedicada a obras del siglo XIX con piezas de Pérez de Albéniz, Marcial del Adalid, Eduardo Ocón y Cleto Zabala; y otra dedicada al siglo XX con temas de Usandizaga, Granados, Manuel de Falla y del propio Ramón Grau con Llagas de amor.

Grau ha desarrollado su carrera como pianista especializado en música española tanto en España, en los festivales internacionales de Lucena y Úbeda, en el XVI Ciclo de Jóvenes Intérpretes - Fundación Scherzo en los Teatros del Canal, en el XXIII Ciclo de Música de Cámara de RTVE y en el festival “Paisajes” en la Sierra de Gata, como internacionalmente, participando en 2023 en el festival de música contemporánea "Hamburg Dialogues", debutando en República Checa en 2020 con “Noches en los jardines de España” de Manuel de Falla con la Orquesta Filarmónica de Hradec Králové y grabando para la televisión gibraltareña en 2021 la gala lírica “A Night of Zarzuela”.

El concierto arrancará este domingo 18 a las 19:00 horas y las entradas tienen un precio único de 15 euros que se pueden comprar aquí.