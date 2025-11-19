El tiempo en Jerez: Frío con 7º de mínima

Una mujer camina abrigada con gorro y chaquetón por una calle de Jerez por el intenso frío

Jerez de la Frontera y su campiña amanece este miércoles 19 de noviembre con un descenso generalizado de las temperaturas por la entrada en la península de una masa de aire ártico que provocará un bajón térmico y, en algunos puntos del país, heladas y un desplome de la cota de nieve.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, las temperaturas mínimas caerán hoy en Jerez y su zonra rural hasta los siete grados centígrados mientras que las máximas alcanzarán los 20º.

La Aemet prevé para este miércoles en nuestra ciudad cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos con nubes altas, y temperaturas en importante descenso.

Los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente noroeste durante la primera mitad de la jornada y de suroeste moderado por la tarde.

Meteorología prevé un resto de la semana seca sin lluvias y con valores mínimos bastantes bajos entre este jueves y el próximo domingo día 23 donde se espera una mínima de 4 grados centígrados.

Avisos amarillos por nevadas en Huesca, León, Lleida y Asturias

La Aemet ha activado para esta tarde el aviso amarillo por nevadas, con acumulaciones de hasta 15 centímetros, en las provincias de Huesca, León, Lleida y en la comunidad de Asturias ante la llegada de esa masa de aire fría, que provocará un acusado descenso térmico y un desplome de la cota de nieve.

En Asturias, el aviso amarillo (riesgo) afecta a la Cordillera y a los Picos de Europa, donde se esperan acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros en 24 horas. Los mayores espesores se darán a partir de los 1.000 metros, aunque en cotas más altas podrán ser mayores. Aemet señala que el aviso se mantendrá también durante la jornada siguiente.

En Castilla y León, la provincia de Burgos mantiene activado el aviso por nevadas en zonas de la cordillera Cantábrica, con acumulaciones de hasta 15 centímetros en 24 horas, igualmente a partir de los 1.000 metros de altitud, y con prolongación del aviso al día siguiente.

En Aragón la nieve se prevé en el Pirineo de Huesca, con acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros en comarcas como la Jacetania y el Alto Gállego, mientras que en Cataluña el nivel amarillo afecta al valle de Arán (Lleida), donde también se prevén hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1.200 metros.

Aemet advierte de que todos los avisos se activarán a partir de las 18:00 horas peninsular de este miércoles.

Con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.