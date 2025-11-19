Ruta de cuento por los Pinares de la Almadraba, la joya verde de Rota: fácil y para toda la familia

Rota también es un gran destino para disfrutar todo el año, más allá del verano. Las alternativas de ocio que posee nos numerosas y variadas. Sin duda, es una gran opción para disfrutar del aire libre y conectar con la naturaleza. Una de las posibilidades que ofrece y a la mano de cualquier persona es la de recorrer algunos de sus senderos.

La costa de Rota discurre entre pinares, dunas y playas paradisíacas, algunas de ellas casi salvajes. aprovechando la riqueza paisajística, os proponemos un recorrido por los Pinares de la Almadraba. Se trata de un sendero sobre plataformas de madera, bien señalizado, que une la urbanización de Virgen del Mar hasta la playa de Punta Candor.

A lo largo de los 4 kilómetros de esta pasarela te adentras en los pinares de Rota, y te lleva a los miradores desde los cuales disfrutar del idílico skyline, tomar fotografías o simplemente desconectar.

Dispone de bancos y merenderos para descansar o comer y zonas de sombra proporcionadas por las copas verdes encadenadas de los pinares, toda una joya verde.

Pasarela de los Pinares de Rota.

Si lo prefieres puedes realizar el trayecto de vuelta desandando el camino andado por la pasarela, o bien, caminando por la playa. Cualquiera de las dos, son un acierto seguro.

Este sendero es fácil, de modo que, los pequeños y pequeñas no tienen excusa para realizarlo. La duración estimada es de una hora y media, sin pausas, aunque sería una pena no recrearte en este obsequio natural de la costa noroeste.

Paradas obligatorias en la ruta del Pinar de la Almadraba