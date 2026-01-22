Lluvias y fuerte viento este jueves en Jerez

Los frentes asociados a la borrasca Ingrid, que ya azota al norte de la península, dejarán este jueves lluvias generalizadas y fuertes rachas de viento en buena parte de Andalucía como en localidades entre las que se encuentra Jerez de la Frontera, donde las precipitaciones reaparecerán hoy durante el último tramo de la jornada en la que podrían soplar ráfagas maximas de hasta 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología publicado en su página web, el tiempo inestable seguirá predominando este jueves 22 de enero en Jerez y su campiña un día más.

Tras un pasado miércoles en las que se registraron en nuestra ciudad precipitaciones acumuladas de 15,7 litros en veinticuatro horas, según las mediciones de la estación de la Aemet en el Aeropuerto de Jerez, el fuerte viento de suroeste y los chubascos seguirán protagonizando esta inestabilidad atmosférica.

Los mayores acumulados de lluvias en Jerez y su zona rural se esperan hoy, con un 100% de probabilidades, entre las seis de la tarde y las dos de la madrugada.

Las horas con mayor cantidad de agua podrían ser las siguientes:

De 18:00 a 19:00 horas: 0,3 mm

De 19:00 a 20:00 horas: 0,9 mm

De 20:00 a 21:00 horas: 1 mm

De 21:00 a 22:00 horas: 0,5 mm

De 22:00 a 23:00 horas: 1 mm

De 23:00 a 00:00 horas: 2 mm

De 00:00 a 01:00 horas: 4 mm

De 01:00 a 02:00 horas: 4 mm

Mientras, las temperaturas máximas alcanzarán este jueves los 15 grados mientras que las mínimas subirán ligeramente hasta los 9º.

Como decimos, hoy soplarán fuertes rachas de viento de suroeste con máximas de 40 kilómetros por hora previstas por la tarde.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.400 metros en la Sierra de Cádiz.

El tiempo en Andalucía: Aviso naranja en Almería y amarillo en Granada

Meteorología Aemet ha activado para este jueves avisos de nivel naranja en la provincia de Almería por fenómenos costeros, además de aviso amarillo por viento de entre 70 y 80 kilómetros/hora.

Asimismo, la jornada también estará marcada por la alerta amarilla por fuerte oleaje tanto en Málaga como en Granada, siendo esta última provincia la que también albergará la presencia de este mismo nivel por fuertes vientos y nevada.

Según informa Aemet el aviso naranja por fenómenos costeros estará activado en la zona del Poniente y Almería capital a partir de esta medianoche hasta las 12,00 horas de la mañana del jueves, donde soplará viento del oeste que alcanzará de 60 a 75 kilómetros por hora y las olas podrán alcanzar hasta los cuatro metros de altitud. Asimismo, en esta misma ubicación está activado el aviso amarillo por viento desde las 18,00 horas de este miércoles hasta las 18,00 horas del jueves, con rachas máximas que alcanzarán los 70 kilómetros por hora con vientos de componente oeste.

Además, también se encontrarán en alerta amarilla por fuertes vientos las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas, y el levante almeriense, donde estará vigente la alerta desde esta medianoche hasta las 18,00 horas del jueves, mientras que en la zona de Valle del Almanzora y Los Vélez se activará desde las 00,00 horas hasta el término de la jornada. En todas estas áreas se espera la presencia de rachas máximas de viento de hasta 70 km/h, con vientos de componente oeste.

Para terminar con la provincia de Almería, la jornada del jueves también contará con la activación del nivel amarillo por fenómenos costeros en el levante almeriense desde las 16,00 horas de este miércoles hasta la madrugada del jueves, donde soplará viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y las olas podrán alcanzar hasta los tres metros de altura.

En Granada, la Aemet mantendrá activo el aviso amarillo por la presencia de nevada desde esta madrugada hasta las 12,00 horas del jueves en la zona de Guadix y Baza, donde se espera una acumulación de dos centímetros de nieve en 24 horas, aunque solo se esperan por encima de 1.200 a 1.300 metros.

Por otro lado, también habrá alerta amarilla por fuertes vientos desde esta medianoche hasta las 18,00 horas de este jueves en las áreas de Nevada y Alpujarra, y en la costa granadina, donde se esperan rachas máximas de entre 70 y 80 km/h. En esta última ubicación, también permanecerá vigente la alerta amarilla por oleaje desde las 16,00 horas de este miércoles hasta el término del día, que contará con viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de tres metros.

Finalmente, dentro de la provincia de Málaga, la zona de la Axarquía también permanecerá bajo el aviso de nivel amarillo por oleaje desde las 16,00 horas de este miércoles hasta las 8,00 de la mañana del jueves, con vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y donde las olas podrán alcanzar entre los dos y tres metros de altitud.