El Ayuntamiento de Jerez busca trabajadores para el servicio de alumbrado público

La sociedad Corporación Municipal de Jerez S.A. (Comujesa) ha publicado la convocatoria y las bases reguladoras para la selección de personal para cubrir mediante contratación de carácter indefinido 6 puestos de trabajo de distintas categorías profesionales del servicio de alumbrado público. Se trata de 2 puestos de trabajo de oficial 1ª electricista, 2 puestos de trabajo de oficial 1ª de albañil y otros 2 de oficial 2ª de albañil.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha recordado la necesidad de incorporar más personal al área de alumbrado público de Comujesa y que por este motivo, desde el inicio de la legislatura “desde el actual Gobierno municipal se están haciendo nuevas incorporaciones para ampliar la plantilla y dar cobertura a este servicio esencial en beneficio de la ciudadanía”.

Jaime Espinar ha recordado la labor tan importante que se está desarrollando por parte del servicio de alumbrado público de Jerez “con retos tan importantes como la transición a tecnología LED de las luminarias”. En este sentido, ha resaltado que “la zona rural ha sido la primera en dar el salto a este tipo de iluminación moderno, eficiente y sostenible” y que “el objetivo es que progresivamente, toda la ciudad cuente con este sistema más económico y funcional”.

Las bases reguladoras para el proceso selectivo de empleo de Comujesa se han publicado en el BOP y en la web https://www.comujesa.es/ y en ellas se especifican los requisitos necesarios en cada categoría profesional para la selección, un procedimiento que se realizará ajustándose a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia.

En el caso de los puestos de oficial 1ª electricista, los candidatos deberán estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Medio o Superior en la rama de electricidad/electrónica, o equivalente y permiso de conducir de clase B vigente, entre otros requisitos. Por su parte, los candidatos a los puestos de oficial 1ª y 2ª de albañil deberán contar con título de Graduado Escolar, ESO, Certificado de Escolaridad o Certificado de Estudios Primarios. También deberán acreditar experiencia en funciones relacionadas con el puesto, desarrollada en el sector público o privado y tener el permiso de conducir de clase B vigente.

Las solicitudes y documentos anexos se presentarán hasta el próximo día 2 de febrero de forma presencial, en el Registro General de Comujesa, (Edificio Estación de Autobuses, 2ª planta), por correo certificado con acuse de recibo, o a través de la sede electrónica.

Servicio público de transportes

Hay que recordar también que el consejo de administración de Comujesa ha aprobado recientemente las bases del proceso selectivo para la contratación de personal para cubrir hasta 40 puestos de trabajo de diversas categorías profesionales para el servicio público de transporte. Todos ellos serán de carácter fijo discontinuo, a excepción de un puesto fijo de auxiliar administrativo. Esta otra convocatoria se encuentra pendiente de publicación en el BOP antes de ser publicitada en la web de la empresa.

Los puestos que se ofertarán en esta otra próxima convocatoria son: 30 plazas de conductores del servicio de transporte urbano municipal, 3 auxiliares administrativos del servicio de transporte urbano, otros 3 de mecánico oficial de primera y 4 puestos de lavacoches.