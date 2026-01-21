Vuelve el mal tiempo a Jerez: horas con más previsión de lluvias este miércoles

Tras un inicio de semana con cielos despejados, este miércoles regresan las lluvias a Jerez

Tras un inicio de semana con cielos despejados, un paso de sistemas frontales dejarán este miércoles 21 de enero una situación de inestabilidad generalizada en Jerez de la Frontera y su campiña con lluvias que podrían venir acompañadas de tormentas, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología en su página web.

La Aemet informa que los últimos coletazos de Harry en la península y el paso de estos frentes fríos asociados a borrascas atlánticas dejarán cielos cubiertos con precipitaciones en buena parte del país en el que catorce comunidades autónomas permanecerán hoy en alerta por nieve, lluvia, viento y olas.

Aquí, en Jerez de la Forntera y su zona rural, Meteorología vaticina una jornada con cielos cubiertos y precipitaciones moderadas, aunque podrían ser persistentes si vienen acompañadas de tormentas.

La probabilidad de lluvias se eleva en nuestra ciudad y sus pedanías al 100%,s egún el vaticinio de la Agencia Estatal a primera hora de esta mañana. Las posibilidades tan sólo se reducen al 80% a partir de las seis de la tarde y hasta medianoche.

Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 16º mientras que las mínimas subirán hasta los 6º.

Soplarán vientos fuertes de componente sur durante las primeras horas de la jornada con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. A mediodía ganarán intensidad rolando a dirección oeste con un pico de 30 km/h. Por la tarde perderán fuerza aunque seguirán rondando velocidades de 15 km/h.

¿Aqué horas lloverá más este miércoles 21 de enero en Jerez?

La ciudad amanecerá este miércoles con cielos cubiertos con precipitaciones que comenzarán a llegar desde el oeste desde el amanecer. Estos son las horas a las que más va a llover, en principio y según la Aemet, este miércoles en Jerez:

De 9:00 a 10:00 horas: 0,1 mm

De 10:00 a 11:00 horas: 0,2 mm

De 11:00 a 12:00 horas: 0,1 mm

De 12:00 a 13:00 horas: 0,1 mm

De 13:00 a 14:00 horas: 0,4 mm

De 14:00 a 15:00 horas: 0,9 mm

De 15:00 a 16:00 horas: 1 mm

De 16:00 a 17:00 horas: 1 mm

De 17:00 a 18:00 horas: 6 mm

De 18:00 a 19:00 horas: 0,3 mm

Cancelan las salidas del puerto de Tarifa a Tánger por el temporal

Por otro lado, las salidas desde el puerto de Tarifa en su conexión con Tánger en Marruecos se suspenden a partir de las 10.00 horas como consecuencia del temporal que azota el Estrecho de Gibraltar por temporal de lluvia y viento.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) han señalado que las cancelaciones se producirán en todas las salidas desde las 10.00, por lo que la única conexión que opera este miércoles es la de las 9.00 horas.

Un total de nueve salidas de las navieras Balearia y AML se suspenden entre las 10.00 y las 21.,00 horas, por lo que la conexión desde Tánger permanecerá inoperativa todo el día.

No sucede así con la conexión entre el puerto de Algeciras ( y Tánger Med, que se mantiene operativa, aunque se recomienda a los pasajeros que consulten la información que la APBA irá proporcionando a lo largo del día ante posibles incidencias que pueda haber en los trayectos.

La Agencia Estatal de Meteorología (mantiene activo para este miércoles el aviso amarillo por precipitaciones en el Campo de Gibraltar Según la información disponible en la web de la Aemet, se prevén precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, así como un acumulado de hasta 40 litros en 12 horas.

El aviso estará vigente entre las 15:00 horas y la medianoche. La probabilidad de que se produzcan estas lluvias oscila entre el 40 % y el 70 %.