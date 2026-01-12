Llega a Jerez un nuevo frente con lluvias a partir del martes

La llegada de un frente asociado a una borrasca atlántica dejará precipitaciones en Jerez de la Frontera y su campiña a partir de este martes 13 de enero y, prácticamente, durante el resto de la semana, según prevé en su página web la Agencia Estatal de Meteorología.

La semana que arranca este lunes día 12 estará amenazada en la península por el paso de varios frentes ligados a sucesivas borrascas atlánticas con lluvia generalizada y acumulados significativos en la mitad oeste y en Galicia.

Estos frentes entrarán por el oeste de la península y la zona occidental de Andalucía mañana martes con afectación para Jerez y la zona rural así como el resto de la provincia de Cádiz.

Los vientos serán húmedos y templados y el frío no será demasiado intenso ya que las mínimas se elevarán desde los 5º previstos este lunes a los 10º que se anuncian para el martes. El resto de la semana se mantendrán en torno a los 8º y 7º.

Eso sí, durante el fin de semana los valores nocturnos volverán a desplomarse hasta los 2º.

Las temperaturas máximas subirán hasta los 18º aunque descenderán hasta los 13 º el próximo sábado y domingo.

Días en los que se esperan más lluvias esta semana en Jerez

Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología, consultada por este medio a primera hora de la mañana, las jornadas de esta semana con más opciones de agua son el martes 13, con un 95% entre las 12:00 y las 18:00 horas, el miércoles 14 entre la medianoche y el mediodía con un 85% y el viernes día 16 que, aunque se predice un 100% de probabilidades durante toda la jornada, habrá que estar pendiente de partes meteorológicos sucesivos.

El viento será estos próximos días moderado de componente, principalmente sur y suroeste.

Quizás la jornada con más viento intenso sea la del martes con rachas máximas de dirección sur soplando a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora durante la primera mitad del día.

Chubascos en el cuadrante noroeste y norte de Extremadura

La llegada de un frente y una circulación atlántica, con la profundización de una borrasca al norte de las islas británicas, dejarán este lunes precipitaciones en el cuadrante noroeste y el norte de Extremadura, lluvias que serán localmente fuertes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia, con ascenso de temperaturas, de forma notable en algunos puntos.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el ascenso de temperaturas será notable en zonas del Cantábrico, alto Ebro y oeste de la meseta norte. En el tercio noroeste y extremo oeste, el cielo estará muy nuboso o cubierto, mientras en el resto de la península y en Baleares habrá nubosidad alta, sin descartar algunas nubes bajas matinales.

Se registrarán nieblas matinales en la vertiente atlántica, más densas y persistentes en montaña y el Guadiana, y sin descartarse localmente en litorales mediterráneos. Las heladas serán débiles en Pirineos, y más aisladas en el resto de zonas de montaña del centro y sudeste peninsular.

En Canarias se prevén intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil en La Palma, con ligeros ascensos de las temperaturas máximas en la provincia oriental y ligeros descensos de las mínimas en las islas más orientales y sin cambios significativos en el resto de islas, y viento moderado del noreste tendiendo a amainar y rolar a noroeste.

Las temperaturas máximas ascenderán en Baleares, el este peninsular, zonas de montaña de la mitad sur y el este de la meseta norte, mientras que en el resto se registrarán pocos cambios o incluso descensos en el Sistema Central y alto Ebro. Las mínimas ascenderán en la península y Baleares, salvo en el bajo Ebro con ligeros descensos.

El viento será moderado de componente sur en litorales del norte, con intervalos de fuerte en los gallegos. En el Golfo de Cádiz arreciará del sureste y en Alborán flojo de levante. En el resto del área mediterránea y Baleares soplará de componente sur, con intervalos de moderado y más intenso en litorales de Girona. En el sureste y noreste peninsular serán flojos de dirección variable.