Balance vecinal de las Navidades 2025 de Jerez: "Hemos estado apagando fuegos y poniendo tiritas a una herida sangrante"

"La tendencia humana es a olvidarnos rápidamente de las cosas y a verlas de otro color". La Asociación de Vecinos del Centro Histórico-Intramuros de Jerez ha realizado un balance de las fiestas navideñas y hacen una "valoración positiva respecto al año anterior. Algunas cuestiones se han ido mejorando, en cuanto a movilidad, limpieza y seguridad, gracias a la magnífica coordinación entre vecinos, delegados, policías y protección civil y las reuniones mantenidas semanalmente con el propio Ayuntamiento".

"No obstante -añaden- mantenemos que hemos estado apagando fuegos y poniendo tiritas a una herida sangrante, y no buscando realmente soluciones. El centro histórico no puede ser un vertedero de basura, orines, vomiteras y cristales rotos durante las fiestas, durante 6 semanas, hasta que el equipo de limpieza actúe de madrugada. Sigue siendo una auténtica vergüenza pasear, a duras penas, durante la celebración de zambombas y pseudozambombas".

Por ello, los afectados insisten en que se necesita "control de horarios y más refuerzo policial. Es necesario determinar qué tipo de fiestas queremos, si seguir perpetuando un enorme botellón, unas fiestas regaladas y mercantilizadas, o intentar recuperar aquello que teníamos, una fiesta muy nuestra que se declaró Bien de Interés Cultural hace ya 10 años. Seguir dando manga ancha a la hostelería o proteger nuestro patrimonio, a nuestros vecinos y a nuestro comercio local. Y todo pasa por controlar y limitar la ocupación del espacio público".

Destacan que es "digno de alabar, y hay que reconocerlo, la predisposición que ha tenido el Ayuntamiento para con los vecinos de reunirnos al menos una vez a la semana, tras los fines de semana. Pero las medidas no han sido suficientes y a los datos hay que remitirse. Que haya un mínimo de sanciones por orinar en la calle cuando han venido miles y miles de personas; y tampoco se han tenido en cuenta los valores acústicos, las molestias, etc. El 24, 25 y 31, que ya habían acabado las zambombas, fue tremendo el centro, de vergüenza, con personas que no podían acceder a sus casas, orines, ruidos". Los residentes hacen una valoración "un poco mejor que el año pasado, pero para nada valorable. Los vecinos seguimos sufriendo los ruidos y demás y nadie se preocupa por nosotros porque por muchas reuniones que tengamos, no se hace nada por que el ruido se minimice y podamos estar más cómodos, más seguros. Los vecinos no contamos para nada".

Desde la Asociación de Vecinos también expresan su "preocupación por el comercio local. Algunos comerciantes nos han trasladado cómo año tras año ha ido disminuyendo el número de jerezanos que vienen al centro a pasear y a hacer sus compras, principalmente, los fines de semana. La ocupación abusiva y salvaje del espacio público para botellonas afecta directamente a nuestro comercio local. ¿Se han diseñado unas fiestas a la carta para el visitante?".

Los afectados añaden otro factor, "y es que se permita, ya no sólo las zambombas, sino que haya carta blanca durante todas las Navidades al resto de bares. La mayoría de las molestias, si tú analizas, zona de La Vega, Remedios, Algarve, Consistorio, etc., son zonas de bares, donde prácticamente no hay zambombas, y a los que se les permite que hagan lo que quieran. Lo cierto es que estamos muy tristes y decepcionados por cómo se nos trata a los vecinos del centro. Y después quieren que sigamos viviendo aquí y que invirtamos. En fin".

Con estas decisiones aseguran que se consolida "el centro como un botellódromo, desoyendo, así, el sentir popular, exprimiendo y desangrando a nuestro centro histórico y vendiendo nuestras tradiciones al servicio de la hostelería. Sin duda, quien esté a favor de este modelo de celebración de las zambombas ni respeta nuestras tradiciones ni respeta nuestro bien de interés cultural, ni respeta nuestro patrimonio, ni nuestro centro histórico y, por supuesto, no respeta la convivencia ni la salud de nuestros vecinos. Por ello, y porque pensamos que juntos estamos a tiempo de definir qué modelo de fiestas queremos, desde el propio Ayuntamiento, tenemos el compromiso de reunirnos en próximas semanas para comenzar a trabajar en las fiestas de 2026".