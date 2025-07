La alcaldesa de Jerez llama a la movilización ante la falta de inversión en el Aeropuerto y la AP4: "Basta ya de tanto desprecio"

"¿Qué le ha hecho Jerez al Gobierno de España?". Es la pregunta que lanzó ayer la alcaldesa, María José García-Pelayo, al denunciar que el PSOE "ha tirado la toalla en relación con el Aeropuerto de Jerez. Ha decidido no pelear, no reivindicar y, por tanto, ha decidido abandonarlo y dejar que sus compañeros en otras provincias apuesten por otros aeropuertos como el de Sevilla y Málaga y eso nos preocupa”.

García-Pelayo ha señalado que se alegra de las novedades sobre las inversiones que van a llevarse a cabo en otros aeropuertos de ciudades como Málaga y Sevilla, pero lamenta que “Jerez pasa desapercibida dentro de los planes de inversiones de AENA, del Gobierno de España y del Plan de Promoción de los Aeropuertos”.

Cabe recordar que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció este lunes una inversión de más de 1.500 millones de euros en el aeropuerto Málaga. Esta noticia ha servido para que la alcaldesa jerezana vuelva a reclamar inversiones para el aeropuerto de Jerez, “que no llegan ni a los decimales de la que se va a hacer en Málaga, aunque sea, al menos, para hacer la ampliación de 900 metros de la pista que nos permitiría tener conexiones internacionales y que despeguen aviones de mayor peso, de más tonelaje”.

"Llevo años diciendo que creo que hay una estrategia del Gobierno de España en este sentido”, ha alertado, añadiendo que “nos están haciendo un sándwich entre el aeropuerto de Sevilla y el aeropuerto de Málaga y hoy le han pegado dos bocados a ese sándwich. No hacemos más que ver lluvia de millones para aeropuertos, que no hacemos más que ver previsión de nuevas rutas para aeropuertos y que por el de Jerez parece que no hay interés”.

Respecto a AENA e Iberia, con cuyos representantes hace poco tiempo se reunieron la alcaldesa y otros miembros del gobierno, García-Pelayo ha señalado que “todo son buenas palabras, pero luego esas palabras no se concretan en hechos”. “Nos dicen que no hay más líneas o que no hay más conexiones, porque no hay pasajeros, pero es que no hay pasajeros porque no hay conexiones”, ha añadido la alcaldesa, que también ha argumentado a favor de la provincia de Cádiz su interés turístico y que es una de las provincias más visitadas de España, por lo que “no tiene sentido que el acceso se esté convirtiendo en un cuello de botella”.

AP-4: "No sé dónde tiene la complejidad"

La alcaldesa se ha referido igualmente, a las noticias sobre las "dificultades" de habilitar un tercer carril en la AP-4. Sobre este otro tema relacionado con las infraestructuras, la alcaldesa ha expresado que “no sé dónde tiene la complejidad, parece que ahora hay que hacer muchísimas obras en el arcén”.

García-Pelayo insiste en que “hay mucho desinterés” y cree que “a partir del mes de septiembre es fundamental que esta provincia se movilice para definir entre todos una estrategia seria y no consentir que se sigan riendo de nosotros”.

La regidora achaca esta situación a “una falta de respeto” y ha animado a que “todos unidos, con independencia de siglas políticas, con independencia de instituciones y entidades a las que representemos, tenemos que convertir la exigencia de nuevas reivindicaciones en una bandera, tiene que ser la nueva bandera que una a toda la provincia de Cádiz. Desunidos no podemos, nos tenemos que unir y alzar la voz de una vez por todas para decir basta ya de desprecio”.