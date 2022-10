Actividades por el Día del Patrón, títeres, rutas en bicicleta... Un fin de semana cargado de ocio en Jerez

XXVI Festival Internacional de Títeres

Programa

VIERNES 7

- 18.00 h.- Doña Blanca "Monstruos", (Pasacalles Consort Music). Itinerario: Salida de Doña Blanca, Gallo Azul, C/ Larga, Rotonda de los Casinos, Plaza del Banco.

- 19.00 h.- Alameda del Banco "Hilos Mágicos", (Marionetas Rui Souza)

- 20.00 h.- Plaza del Arenal "Los sueños de Trucas", (Tres Tigres Teatro)

SÁBADO 8

- 12.00 h.- Plaza del Arenal “Ingenii Machina”, (Alauda teatro)

- 12.30 h.:

Plaza del Arenal: “Ingenii Machina”, (Alauda teatro)

Alameda del Banco: "Monstruos", (Pasacalles Consort Music). Itinerario: Alameda del Banco, C/ Eguilar, C/ Tornería, Plaza Plateros, C/ Conde Cañete del Pinar, Plaza de la Yerba, Consistorio, Plaza del Arenal.

- 13.00 h.- Plaza del Arenal “Ingenii Machina”, (Alauda teatro)

- 17.00 h.- Plaza del Arenal “Ingenii Machina”, (Alauda teatro)

- 18.00 h.-

Plaza del Arenal: “Ingenii Machina”, (Alauda teatro)

Alameda del Banco: "¿Quién teme al lobo feroz?" (Pasacalles Consort Music). Itinerario: Salida de Doña Blanca, C/ Levante, C/ Evora, Plaza de las Angustias, C/ Corredera, Plaza Arenal, C/ Lancería, y Doña Blanca.

- 19.00 h.-

Plaza del Arenal: “Ingenii Machina”, (Alauda teatro)

Alameda del Banco: “Hilos Mágicos”, (Marionetas Ruiz Souza)

- 20.00 h.- Plaza de las Angustias "Los sueños de Trucas", (Tres Tigres Teatro)

DOMINGO 9

- 12.00 h.-

Plaza de las Angustias: “Papá, quiero ser”. (Cia. Atelana teatro)

Plaza del Arenal: “Ingenii Machina”, (Alauda teatro)

- 12.30 h.- Plaza Doña Blanca “¿Quién teme al lobo feroz?”, (Pasacalles Consort Music). Itinerario: Salida de Doña Blanca, Gallo Azul, C/ Algarve, Plaza del Progreso, C/ Conde Cañete del Pinar, Plaza de la Yerba, Consistorio, Plaza del Arenal

- 17.30 h.- Plaza Doña Blanca “Ingenii Machina”, (Alauda teatro)

- 19.00 h.- Plaza de las Angustias "Blancanieves”, (Tropos teatro)

- 20.00 h.- Plaza del Arenal "Los títeres de Caperucita Roja”, (Cia. de Teatro de pocas luces)

LUNES 10

- 18.00 h.- Plaza de las Angustias "Papá, quiero ser", (Cia. Atelana teatro)

- 19.00 h.- Plaza del Arenal "Blancanieves", (Tropos teatro)

- 20.00 h.- Plaza de las Angustias "Los títeres de Caperucita Roja" (Cía. Teatro de pocas luces)

MARTES 11

- 18.30 h.- Plaza Ronda (Bda. La Granja), "Peneque, La canción del pirata" (Los títeres de Miguel Pino)

- 18.30 h.- Parque Josefa García Barbadillo (Bda. de San Benito), "El gato con botas" (La gotera de lazotea)

MIÉRCOLES 12

- 12.30 h.- Parque Iguazú (Avda. Lola Flores), "Peneque, La canción del pirata" (Los títeres de Miguel Pino)

- 12.30 h.- Parque de Puertas del Sur (Zona Sur), "El gato con botas" (La gotera de lazotea)