Qué hacer en Jerez este fin de semana: exposiciones, teatro y un homenaje a Lola Flores

Exposición "Mujeres que jugaban al Escondite"

Dentro del ciclo de actividades previstas por el Día Internacional de las Mujeres, este jueves día 12 destaca la inauguración en el Museo Arqueológico de la exposición "Mujeres que jugaban al Escondite" de la autora Raquel Díez. El acto tendrá lugar a partir de las 12:30 horas. La exposición permanecerá del 12 al 27 de marzo. Horario de visitas: de martes a sábado de 9.00 a 15.00

Fiesta en el parque infantil de la plaza del Progreso

El Ayuntamiento y la asociación de comerciantes Acoje celebrarán este jueves 12 de marzo la reinauguración del parque infanil de la plaza del Progreso con actividades infantiles a partir de las 18:00 horas de la tarde.

La plaza del Progreso celebrará el estreno de su nuevo parque infantil con actividades de pìntacara y la visita de un personaje de animación que sorprenderá a los más pequeños y con el que podrán jugar y realizarse fotografías.

El nuevo espacio lúdico cuenta con dos áreas diferenciadas, una zona de juego sobre superficie de caucho con columpio, tobogán y una estructura de castillo con almenas y escudo, y un espacio de juegos pintados en el suelo.

Presentación del poemario Ciega claridad

La poeta granadina Pura Fernández Segura presentará su nuevo poemario Ciega claridad este próximo jueves 12 de marzo en la Fundación Caballero Bonald de Jerez de la Frontera.

La autora presentará sú última publicación, editada por Entorno Gráfico en la sede la institución de la calle Caballeros a partir de las 19:30 horas en un acto dirigido por Julita Arias Salgado. La entrada es libre hasta completar el aforo.

IX Jornadas de Dulces Antiguos

Las IX Jornadas de Dulces Antiguos, organizado en el marco de la Capitalidad Gastronómica 2026 de Jerez, celebra este encuentro en el Alcázar entre el vienes 13 y el domingo 15 de marzo, como una oportunidad única de recordar los sabores de los dulces favoritos de la infancia. En esta ocasión participan las pastelerías La Rosa de Oro de Jerez y Tres Martínez de Barbate.

Este encuentro aspira a contribuir a la difusión del patrimonio gastronómico dulce de Jerez, encontrando en el Alcázar un escenario histórico que dialoga de forma natural con la memoria y la tradición que se desea poner en valor.

Presentación del libro 'Solo el arte libera al arte'

La librería La Luna Nueva (Calle Eguilaz, 1)acoge este viernes 13 a las 19:00 horas la presentación en Jerez del libro 'Solo el arte libera al arte' del poeta y artista multidisciplinar Guillermo Urbano (Gul), con la editorial Cuadranta, y con prólogo de la poeta jienense Isabel Rezmo. La presentación del acto correrá a cargo del escritor Alex Padina.

La obra es un poemario contemporáneo, que gira en torno a tres ejes temáticos: la reflexión metapoética sobre el arte, con referencias concretas a artistas que rodean al autor o lo acompañan en el camino; el compromiso social y sus viajes por Latinoamérica; y la conexión humana y amorosa en sentido amplio, su psicología y su mística.

Teatro en la sala La Quemá

El I Certamen de teatro 'Musas mujeres, trágicas y divinas' sigue esta semana con la representación de tres obras: Lo normal y lo raro, La mar de lejos y La práctica de la carne.

La primera de ellas de ellas está programada para este viernes 13 de marzo a partir de las 21:00 horas. La segunda, La Mar de lejos, comenzará el sábado 14 a las 20:00 horas y la últimas de ellas, la que cierra el ciclo comenzará el domingo 15 a las 19:00 horas.

El precio de las entradas para cada una de las representaciones asciende a 10 euros. Se admiten reservas en el número de teléfono 676 75 81 88

Reparto de la obra de teatro Casa de muñecas con Elena Ballesteros, Patxi Freytez, Pepa Gracia, Santi Marín y Alejandro Bruni.

Obra de teatro Casa de muñecas

El teatro Villamarta programa este viernes 13 de marzo la obra de teatro Casa de muñecas, un drama del dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen. El espectáculo cuenta con un elenco de lujo , encabezado por la actriz Elena Ballesteros -que sustituye a María León- en el papel de Nora Helmer, acompañada por Patxi Freytez, Pepa Gracia, Santi Marín y Alejandro Bruni.

La obra llega renovada y ambientada en el Oslo de 2024 en esta adaptación escrita por Eduardo Galán, dramaturgo, bajo la dirección escénica de Lautaro Perotti . Este montaje actualiza los conflictos y dilemas de la protagonista, reflejando los desafíos sociales y personales de las mujeres en el mundo contemporáneo.

El espectáculo arrancará este viernes 13 de marzo a las 20:00 horas y el precio de las entradas tiene un precio único de 22 euros. Para comprarlas pinche en este enlace.

Concierto de banda tributo de El último de la fila

Los Hombres Rana es una banda algecireña que rinde homenaje a una de las bandas más emblemáticas del pop-rock español: El Último de la Fila. Con su sonido fiel al original pero con una identidad propia, este grupo logra transportar al público a la época dorada de la música española de los años 80 y 90.

Con su directo de alta calidad, Los Hombres Rana han sido reconocidos por los propios miembros de El Último de la Fila como el mejor tributo actualmente en el panorama musical. Su objetivo es mantener el respeto y el legado de la banda original, aportando su propio estilo y personalidad en cada actuación.

El concierto tendrá lugar este viernes 13 de marzo en la sala La Guarida del Ángel a partir de las 22:30 horas. Las entradas tienen un coste de 10 euros anticipada (mas gastos de gestión) y 12 euros en taquilla. Se pueden adquirir pinchando en este enlace.

Presentación de Sementales en el Cortijo de Vicos

El Centro Militar de Cría Caballar de Jerez en el cortijo de Vicos celebra este sábado 14 de marzo a partir de las 12:00 horas del mediodía la presentación de los sementales del año 2026. El acto será de puertas abiertas al público en general.

La dirección del Cortijo de Vicos es el kilómetro 11,800 de la A-382 de Jerez a Arcos

Acto institucional del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ)

El Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ) celebra este sábado 14 de marzo a partir de las 12:00 un solemne acto institucional en el que reconoce a nuevos miembros integrantes de la entidad y entrega sus insignias de honor.

Además se aprovechará la ocasión para presentar la Revista de Historia de Jerez número 28 correspondiente al año 2025.

El acto tendrá lugar en la sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico y la entrada será libre hasta completar aforo.

Mujeres cantan a Lola Flores

El Teatro Villamarta acoge este sábado 14 de marzo a partir de las 20:00 horas el espectáculo benéfico Mujeres cantan a Lola Flores, cuya recaudación irá destinada a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (AMAMA Sevilla).

Sobre el escenario del Villamarta se podrá disfrutar de las voces y el arte de Argentina, Las Migas, Laura Gallego, Lorena Gómez, Lucía Fernanda, Mara Rey, María Terremoto, María Toledo, Marina Carmona y la bailaora Pastora Galván, que recorrerán las distintas etapas de la trayectoria de Lola Flores, desde la fuerza arrolladora que la convirtió en leyenda.

Las entradas oscilan entre los 32 y 40 euros y están puestas a la venta en este enlace. Hay además una fila 0 de 10 euros para todo aquel que quiera colaborar.

Teatro Dejad que Duerman Las Abejas

La sala Compañía acoge este sábado 14 de marzo a partir de las 20:30 horas la representación de la obra de teatro 'Dejad que Duerman Las Abejas. El diario 'secreto' de Cristóbal Colón', una comedia de Ángeles Fernández con el asesoramiento de Juan José Oña. La obra cuenta con el reparto de los siguientes actores: Miguel Doña, Esther P. Cascales , Paco Nisa y la propia Ángeles Fernández. La recaudación de las entradas será en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.

Sinopsis

Una aventura disparatada entre laboratorios futuristas, monarcas desconcertados y carabelas con más secretos de los que imaginamos. ¿Y si todo lo que sabías sobre Cristóbal Colón fuese mentira?En el año 2025, un descubrimiento sacude los cimientos de la historia: el supuesto diario “secreto” de Cristóbal Colón aparece en Inglaterra, revelando que... tal vez nunca llegó a América. ¿Fraude o verdad oculta?

En esta comedia irreverente y brillante, dos agentes secretos de una organización ultrasecreta española —Kronos y Kairós— se embarcan en una misión tan absurda como urgente: viajar al pasado con una recién descubierta máquina del tiempo para limpiar la imagen del almirante Colón.