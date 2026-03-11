La música cofrade toma el protagonismo en esta cuarta semana de Cuaresma

Desde este jueves hasta el próximo domingo se han anunciado interesantes citas musicales cofrades en la ciudad. Conciertos, pasacalles y ofrendas musicales se desarrollarán a lo largo de estos días con distintos estilos musicales.

Este jueves, la Banda Municipal de Música ofrecerá un nuevo concierto monográfico en Los Claustros de Santo Domingo dedicado a los principales compositores jerezanos. Así, si la semana pasada ofreció un recital dedicado a Domingo Díaz, en esta ocasión será un homenaje a Francisco Orellana, autor de marchas como 'Nuestra Señora de los Dolores', 'Cristo de la Viga', 'Nuestra Señora de Loreto' o 'Virgen del Socorro', entre otras. La cita es a las ocho de la tarde.

Mientras tanto, el sábado habrá otro concierto monográfico, aunque dedicado a la memoria de Germán Álvarez Beigbeder, que será protagonizado por la Banda de Música Agripino Lozano (la Cruz Roja de San Fernando) que está organizada por la Hermandad de la Viga. El recital se celebrará en Los Claustros de Santo Domingo a partir de la una de la tarde.

Ya por la tarde, será la Agrupación de la Sentencia la que protagonice un pasacalles por el centro de la ciudad y que saldrá, como es habitual este tipo de eventos, del bulevar de la calle Sevilla. Esta será la primera de las tres citas anunciadas por el grupo jerezano para este fin de semana puesto que en la mañana del domingo participará en el ensayo solidario de la Hermandad del Soberano Poder y ya por la tarde realizará una ofrenda musical al Señor de la Sentencia en la Plazuela con motivo de la veneración de la talla de la Hermandad de la Yedra (la cita es a las seis de la tarde).

En la mañana de domingo habrá también varios 'platos fuertes'. La Agrupación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla dará un concierto en el Teatro Villamarta durante la presentación del cartel que edita cada año la Hermandad de las Viñas. Previamente, protagonizará un pasacalles que, al igual que en años anteriores, será multitudinario.

Mientras tanto, en el Convento de Santa Ángela de la Cruz la Agrupación de la Sagrada Resurrección de Sanlúcar dará un concierto en honor del Señor del Amparo a partir de las doce y media. Y a esa misma hora, en la plaza de San Lucas, la Banda Municipal de Gerena ofrecerá un concierto con distintas marchas dedicado a María Santísima de los Dolores, a la que lleva acompañando desde 2012 cada Miércoles Santo. En el recital se estrenará la marcha 'La Virgen de los Dolores', compuesta por Julio María Jaén.