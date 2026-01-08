Qué hacer en Jerez este fin de semana: del humor improvisado de Juan Dávila a un congreso de belenistas

Exposición Viento a favor II

La Sala Pescadería Vieja sigue albergando hasta el próximo 24 de enero la exposición Viento a favor II, una muestra colectiva pictórica con la participación de dieciséis artistas: Simón Arrebola, Fran Baena, José María Báez, Alejandro Botubol, Pablo Castañeda, Pedro Cuadra, Dodero, Marina Iglesias, Antonio Lara, Silvia Lermo, Antonio Montalvo, Javier Palacios, Carlota Pérez de Castro, Pepe Salas, Julia Santa Olalla y Miguel Scheroff.

Horario de apertura: Se podrá visitar en horario partido de martes a viernes, abriendo de 10:30 a 13:30 horas por la mañana y de 18:00 a 21:00 horas por la tarde. Los sábados la sala solo abre en horario de mañana, de 10:00 a 13:45 horas; y permanecerá cerrada todos los lunes, domingos y días festivos.

Exposición en Espacio Abierto Jerez

La sala Espacio Abierto Jerez (Calle Alvar López, 12 detrás de la Biblioteca Municipal) inaugura este jueves 8 de enero a las 20:00 horas la exposición 'Soft', del artista Luis Torres.Desde 2021, Luis Torres, de familia alfarera -hijo de Miguel Ángel Torres Ferreras, Premio Nacional de Artesanía- se traslada de La Rambla a Jerez para ejercer de maestro de taller de técnicas cerámicas en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez.

Desde entonces, vive a caballo entre las dos localidades, separadas por algo más de dos horas de carreteras que atraviesan campiña cordobesa, sevillana y gaditana. Cuenta este autor que en Jerez se siente en casa, en gran parte porque cuando mira más allá de lo urbano, encuentra campiña.

Además, ambos pueblos están dentro de denominaciones de origen de vinos. Por eso, Luis Torres ha decidido representar la vid con el oro cerámico en la obra de esta muestra, como homenaje a ese factor común de las dos ciudades que lo acogen en la actualidad.

La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de enero con el siguiente horario: de martes a viernes de 10:30 a 13:00 horas en horario de mañana y de lunes a viernes de 17:30 a 20:00 horas

III Feria del Disco

El bar pub Plaza Canterbury acoge este fin semana la III Feria del Disco con la participación de cuatro expositores: I Love Records (León) especialistas en música Garage, psicodelia, R&B, soul, jazz, ritmos latinos, Vinyl Store (Valencia) con el mejor punk, punk rock, punk 77, New wave y post punk, Spinrecords (Chiclana) y la jerezana Discosxmil.

Habrá una amplia oferta de discos tanto de vinilo como en cd´s, y desde la organización destaca que se podrá encontrar "esas pequeñas joyas que siempre has estado buscando". También hay disponibles sesiones abiertas "donde podrás escuchar tu disco en el local antes de comprarlo". Horarios: del jueves 08 al sábado 10 de 10:00 horas a 14:00 horas y 16:00 horas a 21:30 horas. El domingo 11 la apertura será de 11:30 horas a 14:30 y 16:00 a 20: 00 horas.

Show de improvisación con Juan Dávila

El cómico madrileño Juan Dávila arranca el año en Jerez de la Frontera con su gira del show 'El Palacio del Pecado 2.0' que combina teatro, improvisación y risas. En esta ocasión hará un repaso de los pecados capitales "y nos quitará las vergüenzas".

Dávila se formó como actor en el Estudio Juan Carlos Corazza, ampliando sus conocimientos con maestros como John Strasberg, Manuel Morón o Ana Gracia entre muchos otros. También ha participado en programas como 'Así nos va', en La Sexta, 'La calle no calla', o 'Corto y cambio', este último en Paramount Comedy.

En Jerez ofrecerá cuatro funciones entre los días 9 y 11 de enero con los siguientes horarios: viernes 9 de enero 20:30 horas, sábado 10 de enero 18:00 y 21:00 horas y domingo 11 de enero a las 18:00 horas. Las entradas cuestan entre 36 y 40 euros. Para consultar disponibilidad, pinche aquí.

XX Congreso Andaluz de Belenistas

El XX Congreso Andaluz de Belenistas se celebra este fin de semana en los Claustros de Santo Domingo los días 10 y 11 de enero de 2026 con la participación de unas 300 personas procedentes de todo el territorio nacional y Malta, concretamente de la ciudad de Victoria, en la Isla de Gozo.

El citado congreso cuenta con una programación muy completa que incluye visitas guiadas a El Alcázar, Catedral, Ermita de Guía, recepción oficial, asistencia a una zambomba jerezana así como distintas exposiciones donde el belén es el protagonista absoluto.

En el acto de clausura se hará entrega de los recuerdos a las asociaciones asistentes y se entregarán los premios Imagen de la Navidad de Andalucía 2025 y el Premio Andaluz de Belenismo 2025, otorgados por la Federación Andaluza de Belenistas.

Teatro en La Gotera de Lazotea

El teatro de La Gotera de Lazotea (Calle Molino de Viento,7) propone este sábado 10 de enero la representación de una versión de La Casa de Bernarda Alba a cargo de la compañía Teatro Dionisio y dirigida por Jamie Padilla. La obra de esta compañía de teatro amateur está dirigido a un público tanto juvenil como adulto.

La pieza representa un gran drama rural en el que Lorca supo plasmar una crítica voraz hacia la sociedad de la época, sus costumbres y sus ideologías.

El espectáculo está previsto el sábado 10 de enero a las 20:00 horas. Las entradas tienen un precio único de 10 euros.