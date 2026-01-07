Trenes Alvia entre Jerez y Madrid: Renfe lanza una promoción de billetes desde 15 euros

Un tren Alvia procedente de Madrid saliendo de la estación de Jerez

Renfe ha puesto en marcha una campaña comercial de Superprecios para las rebajas de enero con tarifas que parten desde los 15 euros en los trayectos de Larga Distancia, entre los que se incluyen los trenes Alvia que cubren el servicio entre Jerez de la Frontera - Madrid y viceversa.

El periodo de compra estará disponible entre el jueves 8 y el domingo 18 de enero de 2026.

La promoción será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Larga Distancia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir del 8 de enero.

Avlo desde 7 euros y Larga Distancia desde 15 euros

Esta promoción permite planificar los primeros viajes de 2026 con importantes descuentos.

Los billetes promocionales estarán identificados como “Superprecio” y se ofrecerán hasta agotar existencias, con precios desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y Larga Distancia.

Además, los clientes podrán mejorar la categoría de su billete Básico (la opción más económica con la calidad del servicio Renfe) y pasar a la modalidad Elige, que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y disfrutar de ventajas como cambios y anulaciones por 3 euros adicionales (excepto en AVE Internacional).

Asimismo, aquellas personas viajeras que formen parte del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los Superprecios como del ahorro acumulado en puntos.