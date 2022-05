“El mejor agente comercial que podemos tener es un turista satisfecho”

Comencemos yendo con la música a otra parte. ¿Qué opinión le merece la semana tributo a The Beatles celebrada recientemente en Jerez?

Una idea fenomenal y un tributo más que merecido a nuestros líderes de la juventud. Y un maridaje fantástico entre el Club de Fans de los Beatles de la provincia de Cádiz y Cultura de nuestro Ayuntamiento. The Beatles fue para los jóvenes de aquellos años un signo de rompimiento, de innovación. De nuevas ideas. Nos hizo cambiar incluso la forma de vestir. Influyeron mucho en nuestra juventud. En el aspecto más simpático, más romántico, nos ayudaron a sacar a las primeras chicas a bailar. Fueron unos músicos excepcionales. Nos hicieron felices. Este homenaje en Jerez merece mi aplauso. Ha cosechado un éxito pleno. Es estupendo que se le dé mucha actividad a los Claustros de Santo Domingo, que es un activo que tenemos y que debemos rentabilizar lo mejor posible.

Readaptando la famosa letrilla de Perales, ¿a qué dedica ahora Antonio Arcas su tiempo libre?

Dentro de mis limitaciones, lo intento rellenar, por ejemplo, leyendo. Sigo leyendo. Poniendo en orden algunas ideas, esquematizando un par de proyectos interesantes, pero sobre todo lo dedico a mi mujer y a mi familia. Disfruto de los pequeños intangibles de la vida. Paseo. Estoy deseando mejorarme un poco más y dedicarme a viajar. Disfrutar sin altos excesos. Disfrutar, sí, de las pequeñas cosas. Que te dé el sol en la cara. Disfrutar de una exposición sin mirar el reloj. El no tener prisas. Hemos ido en la vida con mucha prisa sin saber a dónde. Dedicarme tiempo. Sobre todo ahora que aprecio aún más la vida.

¿Qué echa más de menos de su larga trayectoria como docente?

Echo de menos la Universidad. El tema de la investigación. El trato con los alumnos. Conversaciones con compañeros. Retroalimentarme de la gente joven. Siempre he querido, he pretendido, que los alumnos reflexionen las cosas y no que la memoricen. Lo importante es saber. Tenemos que tomar la cultura como una oportunidad de crecimiento. La ignorancia es muy osada.

¿Qué supone para usted el reconocimiento del Clúster Turístico Destino Jerez?

Ha supuesto una gran satisfacción porque viene del sector al que yo he dedicado toda mi vida. La mayoría son antiguos alumnos. Me han demostrado que me guardan cariño. He visto este reconocimiento no a mí, no para mí, sino para las muchas personas anónimas que hacen que el sector siga adelante con éxito. Fijaros si el turismo es importante que hay gente que viven del mismo y aún no lo saben. El turismo surge como necesidad de la comercialización de bienes libres. ¿Un bien libre? Por ejemplo el sol, la playa. Lo que vendemos es satisfacción al cliente. Que el turista no tenga problemas y que se sientan a gusto. Esa comercialización de bienes libres nos obliga a mantenerlos. Porque esos recursos no son eternos. La sostenibilidad tiene que ser una obligación y no una moda. Nosotros dependemos de esos recursos, y tenemos que cuidarlos. El medio ambiente, los espacios naturales, las contaminaciones. Es por nuestra propia salud. Incluso por egoísmo propio. El turismo es una cosa de amor. Dar a los turistas lo que ellos quieren.

¿Qué ventajas tiene la provincia de Cádiz al respecto de otros destinos competidores?

Es el gran destino español porque tenemos de todo. Y además tenemos muchas potencialidades. Y no las tenemos muy estropeadas. Hay que dar buen servicio. Apostar por la calidad. Y no por la cantidad. Crear imanes. El turista es nuestra razón de ser. Sin el turista no somos nada. El mejor agente comercial que podemos tener es un turista satisfecho. Porque la propaganda boca-oreja no falla.

Acaba de finalizar la Semana Santa… ¿Somos conscientes en la ciudad del potencial turístico que genera -o podría generar- la Cuaresma?

Hay personas que sí son conscientes. Esto necesita mucha reflexión. Y mucho análisis. Un análisis socio-económico. Sería del todo interesante que el Consejo de la Unión de Hermandades emprendiera un trabajo de esta envergadura. Serviría de mucho.