Los agentes de la Policía Nacional reciben el diploma acreditativo de la Medalla de Oro de Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a la subdelegada del Gobierno en la provincia de Cádiz, Blanca Flores; el Comisario Principal y Jefe Provincial de la Comisaría de la Policía Nacional en Cádiz, Francisco Javier Vidal; y el Comisario Jefe de Jerez, Francisco José García, ha presidido el acto institucional de entrega de diplomas acreditativos de la Medalla de Oro de la ciudad al Cuerpo Nacional de Policía de Jerez en los Claustros de Santo Domingo. El acto ha contado con la presencia de distintos mandos del citado cuerpo, representantes sindicales del CNP, miembros de la Corporación Municipal, así como entidades y asociaciones de la ciudad.

Se recuerda que el 26 de septiembre de 2014, también con María José García-Pelayo como alcaldesa de Jerez, el pleno del Ayuntamiento aprobó la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a este cuerpo policial “por el rasgo nítidamente urbano que distingue a la Policía Nacional desde que entró a formar parte de la sociedad jerezana y en la tradicional vinculación, especialmente fomentada en los últimos años a través de planes integrales de Seguridad auspiciados por la Subdelegación del Gobierno de la provincia entre este cuerpo policial y el cuerpo de Policía Local. Una colaboración mutua y trabajo conjunto que redunda en beneficio de la ciudadanía y que hace de Jerez una de las ciudad más seguras de España en su mismo perfil poblacional”.

El acto de entrega de dicha Medalla de Oro en virtud de tal acuerdo de Pleno tuvo lugar el 6 de mayo de 2015, en un Pleno Extraordinario y Solemne celebrado también en los Claustros de Santo Domingo. El entonces comisario Jefe Local, José Antonio Fernández Camacho, fue la persona encargada de recoger de manos de la alcaldesa el Título y la Medalla de Oro. Asimismo, la alcaldesa entregó a cada Jefe de Brigada un Título enmarcado.

Como extensión de aquel acuerdo de pleno, el gobierno de Jerez ha considerado que cada uno de los agentes que conforman la plantilla de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad debe tener su diploma acreditativo. En cada uno de los diplomas que la alcaldesa y los miembros del equipo de gobierno municipal han entregado a los agentes se refleja el acuerdo de tal pleno del 26 de septiembre de 2014 y se expresamente se reconoce en el texto “el espíritu de servicio, dignidad, entrega y lealtad personal que lo compone, destacando su profesionalidad y eficacia en el trabajo diario de velar por la seguridad de la ciudadanía, que se pone de manifiesto, especialmente, en la colaboración y coordinación con el resto de Cuerpos de Seguridad de la ciudad”.

Al comienzo del acto se ha izado de la bandera de España mientras se ha interpretado el himno nacional. Posteriormente, el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha expuesto los méritos por los que se concedió tal distinción en el pleno del 26 de septiembre de 2014 a la Policía Nacional de Jerez.

A continuación, los agentes de la Policía Nacional, han subido al escenario ubicado en los Claustros de Santo Domingo para recoger de manos de la alcaldesa, María José García-Pelayo, así como de los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz, Jaime Espinar, Susana Sánchez Toro, Antonio Real y José Ignacio Martínez, sus respectivos diplomas.

Seguidamente, el comisario Jefe Local de la Policía Nacional de Jerez, Francisco José García, ha realizado su intervención en agradecimiento a este reconocimiento que la ciudad les rinde de nuevo a los agentes del cuerpo, y posteriormente, también ha intervenido ante los presentes la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, Blanca del Pilar Flores.

Tras ello, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo ha subrayado “la importancia de reconocer en este acto el servicio constante a la ciudadanía de Jerez de cada uno de los agentes de la Policía Nacional de Jerez. Un acto con el que renovamos esa distinción con la Medalla de Oro de hace diez años con el diploma para cada agente, como muestra de agradecimiento por su profesionalidad, generosidad en el esfuerzo, eficacia y también compañerismo hacia la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil en el día a día, y también a la hora de trazar planes de Seguridad coordinados con motivo de grandes eventos, lo que hace que Jerez sea una referencia en España en este sentido”.

García-Pelayo ha animado a los agentes y mandos de la Policía Nacional en Jerez “a seguir en la misma línea, evidenciando cada día vuestra vocación de servicio para hacer de Jerez una ciudad mejor, más atractiva aún, cómoda para los jerezanos y un referente turístico para quienes nos visitan” y ha tenido igualmente palabras de agradecimiento “para las familias de los agentes, que son las que sostienen a base de comprensión ante una profesión que implica valentía y riesgo, una vocación de servicio que sirve para que avance nuestra ciudad y nuestro país consolidando y fortaleciendo al mismo tiempo los valores democráticos reflejados en nuestra Constitución”.

La alcaldesa ha finalizado su intervención deseando una pronta recuperación a los 22 agentes que resultaron heridos el pasado domingo durante las protestas en la Vuelta Ciclista en Madrid.

El acto ha culminado con la interpretación del himno de la Policía Nacional por parte de la Banda Municipal de Música, la foto de familia en el escenario y un jerez de honor en la galería de los Claustros.